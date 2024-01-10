فئة خارجة مرفوضة

نحن رافضون للإخوان لأنهم غير أسوياء.

تلك خلاصة حديثي عن هذه الفئة الخارجة، المنحرفة عن الطريق القويم، المعوجّة التي لم ينفع معها كل تقويم، المتمادية في غيّها دون تدبّر أو تفكير، من نزعت حب الوطن من وجدانها، ومن خالفت الطاعة الواجبة عليها، ومن حالفت الأغراب لتدمير أرضها، ومن قبلت بأن تتخلّى عن عزّتها وعزوتها، وارتدت أردية فساد في الأرض، وفساد في الذمم، وفساد في الإيمان، من كذبت في ولائها وازدوجت بيعتها، من ميّزت نفسها واختارت أعلى المراتب وهي في قاعها.

الناس، كل الناس ما عدا هذه المجموعة التي تحاكم اليوم أمام ميزان العدالة، يعرفون ماذا يريدون، وفي أية جهة يقفون، لأنهم عقلاء، حافظون للجميل، شاكرون على النعم، حريصون على ما تحقّق لهم، بفضل من الله، وبحكمة قادتهم، أولياء الأمر الذين أحبّوهم وعملوا ما لم يُعمل لغيرهم، فأطاعوهم ولم يتعاطفوا مع القلّة الشاذة، ولن يتعاطفوا، فالمسألة لا تقبل المقارنة، التاريخ الأبيض ناصع، يراه القاصي والدّاني، والتاريخ الأسود حالك، يتعوّذ منه كل من يحب وطنه وأهله وولاة أمره وكتاب ربّه وسنّة نبيه.

الناس يبحثون عن الأمان والاطمئنان، في وطن مستقر، يكرم فيه الفقير قبل الغني، وتوفر سبل العيش للجميع، وأبواب الخير لا تسدّ في وجه أحد، دينهم عزيز، ومعتقداتهم مصانة، ومساجدهم مفتوحة، وصوت الأذان يصدح منادياً للصلاة مع كل فرض، والمحتاج يُلبّى طلبه، والمريض يجد علاجه، وبيته مجهّز له، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟

إنهم ليسوا بحاجة إلى الخوارج، ناكري الجميل ليعلّموهم كيف يعبدون ربّهم، ومن يكون له الولاء، وأي إمام يتبعون، الناس أذكى من الذين اختاروا الفتنة طريقاً لهم، الناس سائرون على درب خطّته أيدي الذين بنوا وعمّروا وأصبح صيتهم يملأ الدنيا، الناس يعرفون من يتّبعون لأنهم ((منهم وفيهم))، ولم تغرهم مظاهر المنافقين المدسوسين من أطراف لا تريد الخير لهم ولوطنهم.

الوطن يختار من أعزّه وأكرمه.