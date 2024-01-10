ذكريات عمرها 40 عاماً

ساعات وتنطلق كأس آسيا لكرة القدم في مدينة الدوحة، وكأس آسيا تربطنا بها علاقة تاريخية طيبة خصوصاً لدول الخليج، حيث بدأت بتنظيم هذه البطولة قبل أربعين سنة عام 1980 وتحديداً في شهر سبتمبر عندما استضافت دولة الكويت الشقيقة البطولة التاسعة التي حققت فيها نجاحاً فنياً وإدارياً كبيراً.

فقد فازت يومها باللقب في وسط أحداث من الصعب جداً أن تنسى، خصوصاً بالنسبة لنا، وأتذكر عند وصولنا لمطار الكويت وقبل الدخول عبر الجوازات استفز أحد الموظفين مدربنا العجوز حشمت مهاجراني، وكان يومها هو المدرب رقم واحد في القارة الآسيوية عندما قاد بلاده إلى كأس العالم بالأرجنتين، وفور دخولنا قال الموظف لمدربنا ((الداهية)) سنهزمكم بسبعة أهداف كما غلبناكم في دورة الخليج، فرد مهاجراني بأن الرد سيكون في الملعب.

وبالفعل في يوم الافتتاح والأجواء صاخبة والاحتفالات كبيرة والجماهير حاشدة من كل صوب ليروا نجوم الأزرق الذين لن يتكرروا على مدى التاريخ وفي هذه المباراة الشهيرة نجح منتخبنا في خطف التعادل وسط ذهول واستغراب كل الحضور، فخرجنا متعادلين بهدف سجله أحمد تشومبي ، وبعد المباراة خرج الجميع مندهشين لهذا التعادل يضربون كفاً بكف، وهم يستغربون كيف يتعادل منتخبنا أمام فريق مزدحم بنجوم المنطقة.

وبعد نهاية المباراة الافتتاحية أذكر يومها لم نجد سيارة توصلنا إلى مقر الإقامة بسبب سائق الحافلة الذي خرج مذهولاً وترك الملعب بحزن.. بالفعل كان يوماً من الأيام التاريخية في مسار الكرة الإماراتية في ذلك الوقت، وكأس آسيا من الحكايات الجميلة التي لا تنسى ولا بد من أن نعيدها ونذكرها.. والله من وراء القصد