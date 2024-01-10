كيف تنتهي العلاقات؟

يتكرر هذا القول كثيراً هذه الأيام: ((أخلاق الإنسان تكشفها نهاية العلاقة أكثر مما تكشفها البدايات)) لأن البدايات دائماً شهية وحلوة، إنها دهشة الاكتشاف، وتدفق العاطفة، وجنون القبض على الأمنيات، وتحقق أحلام ربما لم يتخيل بعضنا أن بإمكانه أن يحلم بها فما باله بتحقيقها، هكذا تبدو البدايات: في الصداقة كما في الحب والزواج، والشراكات على اختلاف وتعدد مستوياتها، حيث يجتهد الشركاء لتقديم أنفسهم دائماً في صورة المثال الجدير بهذه العلاقة، كي يصل كلٌ منهم لمبتغاه، وحين يصل يتكشف له وللطرف الآخر أحد احتمالين: إما أنه جدير بالوصول وبالتالي بالثقة، وإما أن يسقط القناع، ويظهر ما تحته!!

حين نمضي قدماً في أية علاقة، وحين نستمر في الرحلة كثيراً أو طويلاً دون تردد أو حتى إن نلتفت إلى الوراء لنرى أما زلنا قريبين من محطة الانطلاق أم لا؟ فإن لذلك أسبابه الكامنة فينا أو في الطرف الآخر أو في طبيعة وشكل الرحلة التي تجمعنا أو فينا جميعاً دفعة واحدة، ما يعني أننا التقينا لأننا ائتلفنا واتفقنا وكنا جديرين لأن نبقى معاً، أي أننا كنا نستحق بعضنا البعض، هذا لا يعني أن الرحلة كانت طريقاً مفروشاً بالورد، لكنه يعني أننا كنا حريصين على أن نكمل الطريق بأقل قدر من الخسائر على حساب العلاقة!

إن الحرص على العلاقة واستمرارها ليس بالأمر السهل، لكنه يكون أقل صعوبة حين نعي الأمر ونجعله هدفاً، والهدف هو أن لا أخسر شريك الرحلة، وهذا لعمرك أمر جلل، نسبة لما يتمتع به الكائن البشري من أنانية أولاً، ومن غفلة واندفاع نحو ارتكاب الأخطاء بحكم الفطرة باعتبار كل ابن آدم خطَّاء في حق ربه فما بالنا بحق صديقه أو حبيبه أو...

من هنا فإن المرحلة الأخطر هي مرحلة النهاية، حين يبدو واضحاً أن الطريق لم يعد يحتمل الاثنين معاً، فكيف ننهي علاقاتنا يا ترى؟ بالفضائح والضغائن وإفشاء الأسرار و....، أم باحترام كل لحظة وكل كلمة وكل سر؟ هنا تظهر الأخلاق حين تجف المشاعر!