مزحة آسيا وأفريقيا!

اعتباراً من الغد وبعد غدٍ تنخرط آسيا وأفريقيا في منافسات قارية صاخبة لن تترك لك خياراً آخر إلا الانغماس التام فيها ربما دون غيرها، فالأمر يخصنا إماراتياً ويخصنا عربياً، فلنا كعرب نصيب كبير فيهما وطموحات لا تنتهي، فمنا أبطال تقليديون دائمون، ومنا من لا يزال يراوده الأمل في تحقيق لقب قاري يزين به خزائنه ومسيرته ويروي به عطش جماهيره، وتشاء الأقدار ألا يفصل بين انطلاقة البطولتين الكبيرتين إلا يوم واحد، وهكذا ستنظر يميناً تجد كأس آسيا، وتنظر يساراً تجد أفريقيا على مدار ما يقرب من شهر كامل حافل بالتشويق والإثارة والمفاجآت التي تحبها كرة القدم تحديداً وتحبها جماهيرها في كل زمان ومكان.

ولعلني أشرك القارئ العزيز قبل الدخول في زحام المنافسات القارية لبعض الأمور التي تبدو فيها غرابة لدرجة إنك تحسبها مزحة ولا تعرف أن تضبط إحساسك بها، هل تضحك أم تتألم!

صدق أو لا تصدق في الشأن الأفريقي عندما تجد خبراً صحيحاً يقول إن الاتحاد القاري (الكاف) يحقق مع أحد اللاعبين الأفارقة الذي أثبتت أوراق عمره أنه ولد بعد أن ماتت أمه بـ 4 سنوات؟! إنها أفريقيا السمراء يا سادة، منبع المزح والتلاعب بالأعمار والتي تصدرها إلى كل أندية العالم ومن زمان!

أما الأمر الآخر فيأخذنا ناحية تضارب المصالح المزمن بين الأندية والمنتخبات، حتى لو كان الأمر يتعلق بنادٍ كبير مثل ليفربول، ومدرب شهير مثل يورغن كلوب، فقد أفصح المدرب الكبير عن ذلك التضارب بقوله وهو يودع لاعبيه الدوليين إلى منتخباتهم ومن بينهم محمد صلاح: (لو قلت لكم أتمنى لكم التوفيق فإن ذلك سيكون مزحة)!

على الصعيد العربي لم أستطع أن امنع نفسي من الدهشة لدرجة أنني اعتقدت أن أحد رجال الإعلام يمزح وهو يقول: بطولة آسيا (دقة قديمة) لا يهمنا كثيراً الفوز بها، نحن أكبر منها! ولا تعليق.

أخيراً في الشأن الداخلي ابتسمت عندما قرأت تغريدة لمتابع إماراتي يصف فيها كثرة تنقلات المدربين ما بين الأندية، لدرجة أن العدد البيني وصل إلى 8 أندية بالتمام والكمال (مدرب يرحل من هذا النادي فيأخذه الآخر)، قال صاحبنا في التغريدة معبراً عن حال المدربين الباقين المتنقلين ساخراً (أنا رايح فين، أنا راجع تاني)..!