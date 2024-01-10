حكاية «أوليفر هاردي» السينما المصرية

لم يكن سبب نجاح فيلم ((إسماعيل يس في مستشفى المجانين)) الذي أخرجه عيسى كرامة سنة 1958 بطلي الفيلم (إسماعيل يس وهند رستم) ولا مخرجه المتواضع القدرات أصلاً، ولا الممثلين المشاركين الآخرين مثل زينات صدقي وعبدالفتاح القصري ورياض القصبجي وفؤاد راتب (الخواجة بيجو)، ولا حتى كاتب القصة والسيناريو والحوار (عباس كامل) وإنما كان سر النجاح هو ممثل مغمور بدين اسمه ((حسن أتلة)) في دور مجنون يدعى ((سي لطفي)) يردد على مسامع بطل الفيلم أثناء احتجازهما في مصحة الأمراض العقلية عبارة ((أصل أنا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي)).

هذا ما اعترفت به بطلة الفيلم في كتاب ((هند رستم.. ذكرياتي))، مضيفة أن الجمهور لا زال يتذكر تلك العبارة وصاحبها ويضحك لها إلى اليوم.

وبعد بروزه في هذا الدور وتعلق الجمهور به، استعان به عيسى كرامة مجدداً في فيلم ((حماتي ملاك)) عام 1959 ليؤدي دوراً فكاهياً ظريفاً لا يزال عالقاً في ذاكرة الملايين من عشاق السينما المصرية، وهو دور ((غزال)) الإنسان الأبله البائس الحال والشره للطعام الذي يعمل كصبي تابع للحانوتي خميس (إسماعيل يس) الذي يتندر عليه وقد رآه يأكل شيئاً قائلاً: ((وديت جثة الميت فين يا واد ياغزال؟ أنت كلت المرحوم يا ابن المفجوعة؟))، ليرد عليه بلسانه الألتغ: ((أبداً يا معلمي.. دي منبا يا معلمي)) أي مربى.

وكرر دور نزيل مستشفى المجانين في فيلم ((اقتلني من فضلك)) للمخرج حسن الصيفي سنة 1965 حينما أجبر فؤاد المهندس على أن يجاريه في ترديد ((أنا جوه البطيخة، ولّا بره البطيخة))، وكان أتلة قد قدم الدور نفسه أمام فؤاد المهندس ذاته في فيلم ((اعترافات زوج)) لفطين عبدالوهاب سنة 1964، حيث كانت اللازمة آنذاك ((مافيهاش بيبي)). ونراه في أواخر أيام حياته يعود لتقديم دور المجنون من خلال فيلم ((سارق المحفظة)) (1970) للمخرج زهير بكير.

كثيرة هي أفلام أتلة وأفيهاته الظريفة وأدواره الكوميدية ذات المساحات الصغيرة، والتي استثمر فيها خفة ظله ووجهه الطفولي المركب على جسد ضخم، وذلك منذ اقتحامه السينما لأول مرة من خلال فيلم ((أحب الغلط)) للمخرج حسين فوزي في عام 1942، وحتى آخر أفلامه وهو فيلم ((الحسناء واللص)) سنة 1971 للمخرج تجدي حافظ، مروراً بأفلام ((كيلو 99)) (1955)، و((خضرة والسندباد القبلي)) (1951)، و((مغامرات خضرة)) (1950)، و((ماكانش عالبال)) (1950)، و((ليلة الحنة)) (1950)، و((إديني عقلك)) (1952)، و((إسماعيل يس في الجيش)) (1955)، و((إسماعيل يس في البوليس)) (1956)، وغيرها.

وهو لئن تألق في تجسيد دور المجنون والأبله، إلا أنه قدم أدواراً أخرى مثل المونولوجست وسائق التاكسي والعربجي والمراكبي والتمرجي والمكوجي والشاويش وصاحب السيرك وصاحب الحانة ورجل الزار.

ولد أتلة في بورسعيد سنة 1914، وبدأ حياته بائعاً ومؤجراً للآلات الموسيقية في شارع محمد علي بالقاهرة، ثم دخل السينما من بوابة الإذاعة التي كانت قديماً من أهم وأسهل وسائل الترفيه، حيث عرفه الناس من خلال البرنامج الشهير ((ساعة لقلبك)) من إذاعة القاهرة، وكذلك من خلال برنامج إذاعي كوميدي آخر كان يقدمه مع الفنان ((حسان اليماني)) تحت اسم ((حسن وحسان)).

وبعد أن حقق نجاحاً في الإذاعة اتجه نحو السينما في مطلع أربعينات القرن العشرين، واستطاع أن يشق طريقه من مجرد كومبارس إلى صفوف المبدعين الكبار في الخمسينات على يد المخرج فطين عبدالوهاب الذي استغل شكله الفيزيائي الغريب في أداء الأدوار البسيطة المضحكة بمعية نجوم الكوميديا الكبار من أمثال إسماعيل ياسين وعبدالسلام النابلسي وزينات صدقي وعبدالفتاح القصري وحسن فائق، فنجح نجاهاً باهراً إلى حد إطلاق اسم ((هاردي السينما المصرية)) عليه كناية عن الشبه الكبير بينه وبين الممثل الأمريكي ((أوليفر هاردي)) صاحب مسلسل ((لوريل وهاردي)) لجهة ضخامة البدن وصغر العينين فقط.

أما لجهة الدور فقد كانا مختلفين لأن أتلة سجنه المخرجون في أدوار العبط والجنون، بينما كان هاردي يؤدي دور الإنسان الذكي الذي يصحح بعصبية أخطاء زميله الأبله لوريل.

لكن المؤسف حقاً أنه حورب كثيراً ودبرت ضده المؤامرات لتحجيمه فلم تتح أمامه الفرصة الكاملة لإظهار كل مواهبه وقدراته. وهكذا رحل عن دنيانا في عام 1972 عن عمر ناهز 58 سنة دون أن يتم تكريمه ولو مرة واحدة، لا في حياته ولا بعد مماته.