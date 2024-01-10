عام جديد فريد

العام الجديد فريد بكل تأكيد. في بداية كل عام، تقول البشرية إن الأيام المقبلة ليست كالسابقة.

ويسود شعور بين قاعدة عريضة من سكان الأرض أن الاقتصاد يتعثر، وأن السياسة تتعرقل، وأن الحياة لم تعد رائعة أو جميلة كما كانت، رغم أن ما كان ظل يتعرض من هذه القاعدة نفسها للذم والشكوى والاعتراض.

ربما هي سنة البشرية. تعتقد أن ما مضى كان أفضل، وتتريب مما هو قادم، حتى لو كان القادم يحمل ملامح تقدم أو تطور. نبكي على الماضي، ثم ننتظر ما سيسفر عنه الحاضر، وهلم جرا.

وما جرى في العالم في عام 2023، وجانب كبير منه استمرار لأوضاع سادت لسنوات وربما عقود، يبدو بالعين المجردة وكأنه الأفظع والأبشع.

وهذا أمر طبيعي. فمن حرب أوكرانيا التي تخطو نحو عامها الثاني بثقة، إلى الصراع في ميانمار الذي تحول من انتفاضة إلى تمرد إلى انقلاب ثم صراع على مدار عقود، إلى الوضع الضبابي الملتبس في اليمن، إلى الحروب والصراعات والقلاقل التي عاودت تفجرها مثل السودان والعراق وإلى حد ما لبنان وليبيا، وأخيراً وليس آخراً حرب قطاع غزة .

والتي تهدد بالتوسع والتحول إلى حرب إقليمية بين لحظة وأخرى، يحق لملايين البشر أن يعتقدوا أن القادم ليس أفضل بالضرورة.

وبعيداً عن البحث عما إذا كان القادم أفضل أم أسوأ، فإن القادم حتماً أكثر وضوحاً. والوضوح يتيح لكل ذي عقل وصاحب إرادة ألا ينجرف وراء شعارات أو يسلم نفسه ومن حوله لغايات تحلق في الفضاء ولا ترتكز على أرضيات واقعية ثابتة.

نصرة المظلوم وغوث المستغيث ومساعدة الملهوف، والاهتمام بالقضايا القومية، والمشاركة في المسارات الإقليمية، والحضور في الساحات الدولية لا تتعارض والاهتمام بالشؤون الداخلية للدول ومصالح شعوبها وتأمين مستقبلها.

انهيار دولة، أو ضلوعها في حرب ضروس، أو وقوعها في قبضة جماعات متحاربة لا تعني بالضرورة أن تنهار كل الدول حولها. ولو انهارت، لتفاقمت الخسارة وفقدت الدول والشعوب المتضررة القدرة على المساندة والمساعدة.

يقف عام 2023 شاهداً على اندلاع المزيد من الصراعات، وتأجج ما كان موجوداً منها أصلاً. كما شهد على قدر أقل من التعاون الدولي لدرء هذه الصراعات، أو على الأقل شهد العام المنصرم أثراً أضعف للتعاون الدولي لحل هذه الصراعات.

وسط عتمة 2023، يبزغ ضوء 2024 حيث تمضي قوى إقليمية عدة في طريق العقل والمنطق وسط أحداث تبدو إنها بلا عقل ومنزوعة المنطق. ويمكن القول إن دولاً على رأسها مصر والإمارات والسعودية وتركيا تخطو في العام الجديد برؤى واقعية وخطوات منطقية.

في السياسة ومصالح الشعوب، لا مجال كبير للإغراق في المجاملات أو الإفراط في الشعارات.

منطقة الشرق الأوسط شديدة الالتهاب شهدت – رغم الحروب والصراعات المتفجرة وتلك المصرة على الاستمرار في الاشتعال- تقارباً حميداً وتهدئة إيجابية في العلاقات بين مجموعة الدول التي بات يعتمد عليها إقليمياً لتكون قوى عقلانية حقيقية قادرة على إحداث الفرق، وليست قوى ((حنجورية)) (صوتية) تعتمد على الصراخ من أجل إلهاب المشاعر ودغدغة الأحاسيس.

الشعوب لا تأكل مشاعر، والدول لا تتقدم بالأحاسيس. أولئك الذين يطالبون دول المنطقة بالبقاء في خانة الحروب المستعرة دون حسابات، فقط لإثبات حسن النوايا القومية أو لإشهار عمق الروابط الدينية موجودون وفاعلون على الساحة. لكن تبقى العبرة بالخواتيم.

استعادة الحقوق تتطلب تكاتفاً مدروساً وتعاوناً مخططاً وحسابات دقيقة، وهي أمور لا تتوافر إلا للدول القوية سياسياً والمترابطة اجتماعياً والمتمكنة معرفياً، وليست المقتدرة اقتصادياً فقط.

أما الدول الهشة، فربما تملك الصوت العالي أو بلاغة الخطابة، لكنها لا تقف على أرض ثابتة داخلياً تمكنها من مواجهة زلازل السياسة الدولية وبراكين الحروب الإقليمية.

إقليمياً، لن يكون عام 2024 عاماً سهلاً أو حتى يسهل توقع أحداثه. لكن العقلانية والحكمة التي أبدتها حزمة من دول الإقليم على مدار عام صعب تدعو إلى قدر محسوب من التفاؤل، مع قدر وافر من الأمنيات بأن يكون العام الجديد أخف وطأة مما سبقه.