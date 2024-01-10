قراءة في أجندة دبي الاجتماعية

في لغة الأرقام والإحصائيات، دبي أبهرت العالم بمنجزها الحضاري خلال فترة لا تتعدى عدة عقود، وهي اليوم مصممة على المضي في طريق تحقيق الإنجازات على مختلف الصعد.

فعلى الرغم من حصولها على المراتب الأولى في السعادة وفي مؤشرات الأداء الحكومي واحتضانها بنية تحتية أساسية تعد من الأحدث في العالم، إلا أنه في نظر القيادة الرشيدة، دبي ليست أرقاماً وبنياناً وإنما أسر وإنسان.

فإدراكاً من القيادة الحكيمة لأهمية دور الأسرة بوصفها نواة المجتمع، ورغبة منها في تعزيز دورها الاجتماعي بوصفها الوعاء الأول لتربية النشء وغرس الهوية الوطنية، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن أجندة دبي الاجتماعية للسنوات العشر المقبلة مع تخصيص كل الموارد المالية حتى تحقق هذه الأجندة مستهدفاتها.

((الأسرة هي من أهم أولوياتنا)) عبارة تحمل في طياتها الكثير من الإشارات الإيجابية التي تهم كل مواطن. فالجميع مدرك أن الأسرة تحتاج إلى الحماية المعنوية والمادية لكي تقوم بالدور المنوط بها.

فتكوين أسرة جديدة من أهم الهواجس التي تهم الشباب، خصوصاً في ظل المتغيرات المادية والقيمية التي يواجهها المجتمع. لذا فتشجيع الشباب على إنشاء أسرة صغيرة ومضاعفة عدد الأسر المواطنة حتى تكون نواة إيجابية في بناء المجتمع من ضمن أولويات الأجندة الاجتماعية.

التحديات التي تواجه الأسرة في منطقتنا كبيرة وقد تعجز الأسرة لوحدها عن مواجهة تلك التحديات والتعاطي معها ما لم تتدخل الدولة وتضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لمواجهة تلك التحديات. وتنقسم تلك التحديات إلى نوعين:

قيميي ومادي. أما التحديات القيمية فيمكن إجمالها في التهديدات التي تواجه الهوية الوطنية والعادات الأصيلة المتوارثة والقيم التي تربى عليها الآباء والأجداد والتي يودون نقلها للأجيال الجديدة. أما التحديات المادية فتتمثل فيما يواجه الشباب من تهديدات كالمخدرات، والعنف، والجريمة المنظمة، والتطرف.

فلا يخفى على أحد أن شبابنا مستهدفون في قيمهم وفي أنماط حياتهم وفي طرائق تفكيرهم لدرجة أنهم أصبحوا هدفاً للكثير من الخصوم والمتربصين. فالسعادة والرخاء الذي يحظون به أصبح مثار حسد الكثيرين. فلا غرو أن تصبح الأسرة الإماراتية هدفاً لكثير من التحديات القيمية والحضارية التي لا تستطيع الأسرة لوحدها مواجهتها دون استراتيجية دفاعية ووقائية مرسومة بإتقان.

لقد حظيت الأجندة الاجتماعية المعلن عنها باهتمام واسع في الأوساط الاجتماعية، خصوصاً بين فئة الشباب الأكثر عرضة لخطر التهديدات الاجتماعية.

فهم المستقبل الذي تركن له الدولة، ومن أجلهم تم وضع الخطط وتبني الاستراتيجيات الاجتماعية. فإذا كان الوطن هو الأسرة الكبيرة، فالأسرة هي الوطن الصغير. فبناء أسرة مواطنة متماسكة هو من أهم مستهدفات الأجندة الاجتماعية.

فحماية الأسرة من خطر التفكك وتوفير أنواع الرعاية الاجتماعية والنفسية لها سوف يكون الحصن الحصين للوطن. فلا شيء أسوأ من أسرة مفككة يقع أفرادها ضحية للأخطار المتربصة بهم كالجريمة والعنف والتطرف والمخدرات وغيرها من الأمراض الاجتماعية التي تفتك بالنشء. ولا فائدة من معالجة تلك الأخطار حين تقع، بل الأفضل توفير سبل الوقاية منها حتى لا تقع من الأساس.

إن أجندة دبي الاجتماعية هي إحدى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وقد عودنا سموه على هذه المبادرات الهادفة دوماً. فحبه لوطنه هو الشغل الشاغل له. فحماية الأسرة وتوفير الرعاية لها إنما ينبع من حب الوطن والرغبة في صيانة منجزه الحضاري.

فالأسرة هي أساس بناء الأوطان، وكلما كانت الأسرة قوية ومتماسكة استطاعت الصمود في وجه رياح التحديات، وكانت كالشجرة الثابتة الممتدة جذورها في أرض الوطن.

كما أن الأسرة القوية تستطيع الصمود والثبات في وجه المتغيرات الحضارية وغرس القيم الإيجابية في نفوس أبنائها وفي تربيتهم التربية الصحيحة، أما إذا كانت الأسرة ضعيفة ومفككة، فهذا يعنى ضياعها، وبالتالي ضياع وطن.