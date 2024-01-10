اقتحامات واسعة بالضفة وتحذير من «انفجار وشيك»

نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، اقتحامات واسعة لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، في وقت حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي أنه يُنذر ((بانفجار وشيك)).

وطالت الاقتحامات الإسرائيلية مدن جنين، وطولكرم، ونابلس، (شمالي الضفة)، ومخيم عين السلطان قرب أريحا، ورام الله والبيرة (وسط)، وبلدات بمحافظتي بيت لحم، والخليل، (جنوبي الضفة). في نابلس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، واقتحم المدينة من محاورة عدة، فيما نشر قناصته على أسطح البنايات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا))، أن قوات إسرائيلية اقتحمت سوق ((الحدادين))، داخل البلدة القديمة، بينما شرعت جرافات عسكرية بتجريف عدة شوارع في مخيم جنين، ودمرت ممتلكات، في حين نفذ الجيش عمليات اقتحام لمنازل فلسطينية، واعتقلت 5 فلسطينيين من مناطق مختلفة.

في الغضون، أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بأن إسرائيل ((تُقطّع)) أوصال الضفة الغربية، وتضمها تدريجياً، و((تشل)) حركة الفلسطينيين بنشر الحواجز والبوابات الحديدية)).

وأضافت أن إسرائيل ((تفرض مزيداً من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في الضفة، وتشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة)). وحمّلت تل أبيب ((المسؤولية الكاملة عن نتائج التصعيد الخطير))، محذرة من دفع ((إسرائيل المتعمد بالأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو انفجار وشيك)).

كما دانت ((الخارجية الفلسطينية))، رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، طلباً أمريكياً بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وعدّت ذلك ((تحدياً سافراً)) للإدارة الأمريكية.

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