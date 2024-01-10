Thursday, 11 January 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رغبة عراقية بـ«خروج سريع» للقوات الأمريكية

1/10/2024 7:24:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق يريد خروجاً سريعاً ومنظماً للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض، لكنه لم يحدد موعداً نهائياً، واصفاً وجود تلك القوات بـ((المزعزع)) للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لـ((حرب غزة)).

وقال السوداني، خلال مقابلة مع ((رويترز))، إن هناك ((ضرورة لإعادة ترتيب العلاقة بالشكل الذي لا تكون هدفاً وملفاً، مبرراً لأي جهة داخلية أو خارجية للعبث باستقرار العراق والمنطقة)).

وبعد إفصاحه عن التفاصيل الأولى لأفكاره بشأن مستقبل التحالف الدولي، قال السوداني إن الخروج يجب أن يتم التفاوض عليه في إطار ((عملية تفاهم وحوار)).

وأضاف: ((نتفاهم على جدول زمني متفق عليه يكون في وقت سريع حتى لا نطيل أمد التواجد، وتبقى الهجمات مستمرة))، منوّهاً بأن الحل الوحيد لعدم اتساع الصراع في المنطقة هو وقف الحرب في غزة، مع تكثيف جهود إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن.

وتابع: ((هذا هو الحل الوحيد، وإلا سوف نشهد المزيد من اتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم، تمثل ثقلاً لإمدادات الطاقة، فهذا الموضوع برمته، يؤدي إلى زيادة التطرف والعنف، ليس في المنطقة فحسب، بلك في كل دول العالم)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10012024000110011019ID1107706651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث