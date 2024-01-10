رغبة عراقية بـ«خروج سريع» للقوات الأمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق يريد خروجاً سريعاً ومنظماً للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض، لكنه لم يحدد موعداً نهائياً، واصفاً وجود تلك القوات بـ((المزعزع)) للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لـ((حرب غزة)).
وقال السوداني، خلال مقابلة مع ((رويترز))، إن هناك ((ضرورة لإعادة ترتيب العلاقة بالشكل الذي لا تكون هدفاً وملفاً، مبرراً لأي جهة داخلية أو خارجية للعبث باستقرار العراق والمنطقة)).
وبعد إفصاحه عن التفاصيل الأولى لأفكاره بشأن مستقبل التحالف الدولي، قال السوداني إن الخروج يجب أن يتم التفاوض عليه في إطار ((عملية تفاهم وحوار)).
وأضاف: ((نتفاهم على جدول زمني متفق عليه يكون في وقت سريع حتى لا نطيل أمد التواجد، وتبقى الهجمات مستمرة))، منوّهاً بأن الحل الوحيد لعدم اتساع الصراع في المنطقة هو وقف الحرب في غزة، مع تكثيف جهود إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن.
وتابع: ((هذا هو الحل الوحيد، وإلا سوف نشهد المزيد من اتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم، تمثل ثقلاً لإمدادات الطاقة، فهذا الموضوع برمته، يؤدي إلى زيادة التطرف والعنف، ليس في المنطقة فحسب، بلك في كل دول العالم)).
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