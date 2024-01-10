رغبة عراقية بـ«خروج سريع» للقوات الأمريكية

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق يريد خروجاً سريعاً ومنظماً للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض، لكنه لم يحدد موعداً نهائياً، واصفاً وجود تلك القوات بـ((المزعزع)) للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لـ((حرب غزة)).

وقال السوداني، خلال مقابلة مع ((رويترز))، إن هناك ((ضرورة لإعادة ترتيب العلاقة بالشكل الذي لا تكون هدفاً وملفاً، مبرراً لأي جهة داخلية أو خارجية للعبث باستقرار العراق والمنطقة)).

وبعد إفصاحه عن التفاصيل الأولى لأفكاره بشأن مستقبل التحالف الدولي، قال السوداني إن الخروج يجب أن يتم التفاوض عليه في إطار ((عملية تفاهم وحوار)).

وأضاف: ((نتفاهم على جدول زمني متفق عليه يكون في وقت سريع حتى لا نطيل أمد التواجد، وتبقى الهجمات مستمرة))، منوّهاً بأن الحل الوحيد لعدم اتساع الصراع في المنطقة هو وقف الحرب في غزة، مع تكثيف جهود إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن.

وتابع: ((هذا هو الحل الوحيد، وإلا سوف نشهد المزيد من اتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم، تمثل ثقلاً لإمدادات الطاقة، فهذا الموضوع برمته، يؤدي إلى زيادة التطرف والعنف، ليس في المنطقة فحسب، بلك في كل دول العالم)).

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