لبنان يشكو إسرائيل أمام مجلس الأمن

تقدم لبنان رسمياً بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، رداً على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.

وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى: ((أن لبنان يعيد تأكيد سياسته الثابتة، في حقه بالدفاع عن نفسه، والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، من ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701)).

ونوّهت بأن لبنان يطالب، مجدداً، مجلس الأمن، التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، عبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين، المؤكدة في اتفاقية الهدنة الموقعة بين بيروت وتل أبيب.

ولفتت إلى أنه يمكن الاستعانة بالولايات المتحدة، وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً.

وطلبت الحكومة اللبنانية دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاجه من عتاد بالتعاون مع ((يونيفيل))، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.

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