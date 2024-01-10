لبنان يشكو إسرائيل أمام مجلس الأمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقدم لبنان رسمياً بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، رداً على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.
وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى: ((أن لبنان يعيد تأكيد سياسته الثابتة، في حقه بالدفاع عن نفسه، والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة، من ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، ويجدد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701)).
ونوّهت بأن لبنان يطالب، مجدداً، مجلس الأمن، التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، عبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين، المؤكدة في اتفاقية الهدنة الموقعة بين بيروت وتل أبيب.
ولفتت إلى أنه يمكن الاستعانة بالولايات المتحدة، وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً.
وطلبت الحكومة اللبنانية دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاجه من عتاد بالتعاون مع ((يونيفيل))، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.
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