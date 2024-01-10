قمة العقبة تدعو لوقف الحرب والتصدي للتهجير

بعد قرابة 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تكثّفت الحركة الدبلوماسية، أمس، فانعقدت قمة ثلاثية جمعت العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيسين: المصري، عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني، محمود عبّاس، في العقبة، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنامة بعد إسرائيل وعدة عواصم عربية وأنقرة.

وأكد الزعماء الثلاثة، ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل. وشددوا على تصديهم لأية خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دولياً والتصدي لها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكدوا رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة، والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة. وحذروا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة، أو إقامة مناطق عازلة فيها، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وجددوا تأكيد ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكافٍ، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي في القطاع.

ونبّهوا إلى ما يجري بالضفة الغربية من أعمال عدائية يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، الذي يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

وحذر عبدالله الثاني من أي تصعيد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب وتعقيد جهود التوصل إلى تهدئة، منبهاً إلى خطورة الأوضاع التي تتطلب جهداً استثنائياً لتحديد الخطوات خلال المرحلة المقبلة.

وقبل وصوله العقبة، التقى عبّاس، بلينكن، في رام الله بالضفة.

وأكدت مصادر خاصة أن اللقاء ((كان متوتراً، شابه مناكفات))، حيث طالب بلينكن بإصلاح السلطة الفلسطينية، فيما شدد عبّاس على ضرورة إصلاح السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت على وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ((والعيش في سلام وأمن)).

فيما حذّر عبّاس من ((خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه)).

وجدد عبّاس تأكيد أن ((قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات إسرائيل في فصله، أو اقتطاع أي جزء منه))، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي.

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