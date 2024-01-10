بلومبيرغ: مساعٍ صينية لإعادة صياغة النظام العالمي

رفع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع عدد قياسي من الدول العام الماضي، في إطار سعيه لحشد دول جنوب العالم لمساعدة في إعادة صياغة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب تحليل أجرته وكالة ((بلومبيرغ)) للأنباء.

ووفقاً للتحليل الذي استند إلى بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الصينية، فإن بكين رفعت مستوى الطريقة التي تصف بها 17 دولة وإقليماً، معظمها من العالم النامي.

وذكرت ((بلومبيرغ)) أن وتيرة تنامي العلاقات الدبلوماسية لم تشهدها الصين خلال العقد الأول لتشي في منصبه الرئاسي.

وفي حين قامت واشنطن ببناء استراتيجية دبلوماسية تعتمد على تشكيل تحالفات معظمها من حلفاء أثرياء، فإن بكين تفعل العكس، حيث تخطب ود بلدان نامية تشكل غالبية سكان العالم، باستخدام المساعدات والتجارة والاستثمارات.

ووفق تحليل ((بلومبيرغ))، ظهرت الفوائد الجيوسياسية هذا الأسبوع، مع أول زيارة دولة يقوم بها رئيس جزر المالديف، محمد معزو، إلى الصين، متخلياً عن تقليد اتبعه زعماء سابقون لجزر المالديف، مانحاً تشي انتصاراً على الهند، منافسته الإقليمية.

يشار إلى أن الدول التي رفعت الصين مستوى علاقاتها معها العام الماضي، تشمل كلاً من تركمانستان وقيرغيزستان، المجاورتين، وزامبيا، وإثيوبيا في أفريقيا، بالإضافة إلى فنزويلا، والأوروغواي، وكولومبيا، في أمريكا اللاتينية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز