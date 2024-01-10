زيلينسكي يحذر الغرب من مغبة «التردد» في مساعدة كييف

حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، أمس، من أن تردّد الدول الغربية بشأن توفير مساعدات إلى كييف، يشجّع روسيا على ضم كامل أراضي أوكرانيا، وعلى مواصلة عملياتها العسكرية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليتواني، غيتاناس ناوسيدا: ((علينا التنبّه لخطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. هو لن يتوقف. يريد ضم كامل أراضينا)). وتابع: ((إن تردد حلفائنا في توفير المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، يتسبب أحياناً في زيادة تجرؤ روسيا وقوّتها)).

ونوّه زيلينسكي بأن بوتين لن يوقف أعماله العسكرية ما لم تضع كييف وحلفاؤها حداً له. ورأى أن هزيمة أوكرانيا من شأنها تعريض الدول المجاورة الأخرى لروسيا للخطر. وأكمل: ((علينا أن نفهم أن ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، ومولدوفا، قد تكون الضحايا التالية في حال لم نصمد)).

وأكد زيلينسكي أن بلاده ((تفتقر بشكل كبير)) إلى أنظمة الدفاع الغربية المضادة للطائرات، لمواجهة القصف المكثّف الذي يطال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وقال: ((ضربت روسيا خلال الأيام الأخيرة الأراضي الأوكرانية بـ500 قذيفة، دمّرنا 70 % منها)).

مساندة

في الأثناء، أكد ناوسيدا أن بلاده ستواصل ((مساندة الأوكرانيين الشجعان بمختلف الوسائل، بينها العسكرية، والاقتصادية، والسياسية)). وأضاف إن ليتوانيا سترسل إلى أوكرانيا، فبراير المقبل، أنواعاً عدة من الأسلحة، بينها: مسيّرات ومركبات مدرعة من طراز ((إم 577)).

وصل زيلينسكي إلى فيلنيوس، في مستهل جولة في دول البلطيق، الداعمة لكييف في مواجهة موسكو، في إطار مساعيه لتعزيز الدعم الغربي المتباطئ لبلاده.

جولة زيلينسكي هي أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ بداية العام الجاري. أما دول البلطيق الثلاث، وكلها جمهوريات سوفييتية سابقة، باتت أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، فهي من أوثق حلفاء أوكرانيا.

ووفق مراقبين، يأتي تصريح الرئيس الأوكراني في وقت لا تزال حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) عالقة في بروكسل بعدما استخدمت بودابست ((الفيتو))، مع انقسام الكونغرس الأمريكي بشأن إرسال مساعدات إضافية.

أكبر داعم

وتعد ليتوانيا أكبر داعم لأوكرانيا نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، وفقاً لمعهد ((كييل)) للاقتصاد العالمي، مقره في ألمانيا. إذ بيّن مرصد ((كييل)) لتتبع المساعدات في أوكرانيا، أن فيلنيوس خصصت دعماً حكومياً يصل إلى ما يقرب من 1.4 % من ناتجها المحلي الإجمالي.

فيما جاءت إستونيا، ولاتفيا، في المركزين الثاني والخامس، إذ بلغ إجمالي المساعدات التي التزمت بها 1.3 %، و1.1 %، من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت رئيس وزراء إستونيا، كايا كالاس، في بيان: ((يجب علينا دعم أوكرانيا طالما لزم الأمر. نحن نشهد أوقاتاً حاسمة، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا)). وقال وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساكنا، إن تالين مستعدة ((لتخصيص 0.25 % من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا)) على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بدوره، قال وزير الدفاع اللاتفي، أندريس سبرودس، إن بلاده ملتزمة بتوفير المعدات العسكرية والتدريب ((المستمر)) للجنود الأوكرانيين. وذكرت وزارة الدفاع اللاتفية إن ريغا دربت نحو 3000 جندي أوكراني العام الماضي.

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