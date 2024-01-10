بريطانيا: سنتخذ إجراءات في البحر الأحمر لحماية الاقتصاد العالمي

صعّد الحوثيون هجماتهم، ضد السفن في مضيق ((باب المندب)) بالبحر الأحمر، أمس، إلى حد وصفته لندن بأنه ((أكبر هجوم)) منذ اندلاع ((حرب غزة)). وزعمت ميليشيات الحوثي أن الهجوم استهدف ((سفينة أمريكية كانت تقدّم الدعم)) لإسرائيل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

فيما أسقطت القوات الأمريكية والبريطانية أكثر من 20 مسيّرة وصاروخاً فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، بحسب ما أعلن الجيش الأمريكي.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن المدمرة البريطانية ((إتش إم إس دايموند))، تدخلت بإطلاق مدافعها وصواريخ ((سي فايبر)) بعدما اتجهت المسيّرات ((نحوها ونحو سفن تجارية في المنطقة))، مضيفاً، إنها نجحت ((إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صد أكبر هجوم للحوثيين)) في البحر الأحمر.

وقال شابس، في بيان، ((أوضحت المملكة المتحدة وحلفاؤها أن الهجمات المخالفة للقانون غير مقبولة على الإطلاق، وإذا استمرت فإن الحوثيين سيتحملون العواقب، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي)).

وفي تصريح لاحق، قال شابس لـ((سكاي نيوز)): ((طفح الكيل.. يجب أن نكون واضحين مع الحوثيين بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذه هي رسالتي البسيطة لهم اليوم: تابعوا بعناية ما سيحدث)).

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، أن الحوثيين نفذوا ((هجوماً معقداً)) بمسيّرات مصممة للهجوم في اتجاه واحد، وصواريخ ((كروز)) مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن، من الداخل اليمني، باتجاه الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر.

من جهتهم، عدّ الحوثيون الهجوم رداً أولياً على تدمير القوات الأمريكية 3 زوارق حربية، على متنها 10 عناصر تابعة لهم، لدى اقترابها من إحدى المدمرات الأمريكية قبالة سواحل الحديدة.

تعنّت مستمر

في الغضون، أعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التذكير بالتعنت المستمر للحوثيين، إزاء مساعي السلام، ورفضهم كافة المبادرات لدفع رواتب موظفي القطاع العام، واستمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصعيدهم الحربي على مختلف الجبهات، فضلاً عن هجماتهم على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

واستعرض العليمي، خلال لقائه مبعوث الولايات المتحدة، تيموثي ليندركينغ، والسفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفين فايغن، مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن إنهاء الانقلاب.

واستعادة مؤسسات الدولة، بناءً على الجهود العُمانية السعودية، مجدداً التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف إنهاء المعاناة الإنسانية في البلاد.

كما أعاد العليمي التذكير بالموقف اليمني المنفتح على كافة المبادرات من أجل وقف الحرب، وإحياء مسار السلام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، وفق تعبيره.

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