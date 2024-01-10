قصف إسرائيلي عنيف على وسط وجنوب قطاع غزة

كثفت إسرائيل، أمس، في اليوم 96 من الحرب على قطاع غزة، من عملياتها وقصفها، بالرغم من حديثها عن سحب عدد من قواتها، وتقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين مع بدء المرحلة الثالثة من الحرب، فيما أوعزت وزارة الصحة الإسرائيلية مستشفياتها الانتقال لحالة الطوارئ تحسباً لاندلاع حرب واسعة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في حي السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعدما قصف منزلاً لفلسطينيين، ما أوقع 40 قتيلاً، بينهم أطفال، فيما سقط عشرات القتلى بقصف استهدف مستشفى شهداء الأقصى ومحيطه وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة مقتل 147 فلسطينياً جرّاء الهجمات الإسرائيلية على القطاع، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي العدد، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 23 ألفاً و357 قتيلاً.

وقالت إذاعة ((صوت فلسطين))، إن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي قرب مستشفى شهداء الأقصى بوسط القطاع. فيما سقط 38 قتيلاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في قصف مدفعي استهدف مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع. وقبل يومين، قالت وزارة الصحة، إن مستشفى شهداء الأقصى ((تحت التهديد والاستهداف المباشر من المسيرات الإسرائيلية)).

وأضافت: ((إسرائيل تقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية داخل المستشفى، من خلال المسيرات التي تطلق نيرانها بكثافة تجاه الأقسام والساحات)). وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ((يحاول إخراج المستشفى عن الخدمة، الذي سيعد حكماً بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى)).

في الأثناء، أفاد شهود بأن عشرات الغارات الجوية والقنابل الارتجاجية والزلزالية، دمرت مربعات سكنية في مدينة خانيونس، وهدمت عشرات المباني على ساكنيها، ودمرت عشرات المحال في خانيونس، والبريج، والمغازي، وجباليا.

وقال الشهود، إن قوات إسرائيلية شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على الأحياء والحارات الشرقية والجنوبية لمدينة خانيونس، تسبب في تفجير عشرات المباني والمنازل، مشيرين إلى وقوع اشتباكات عنيفة، في جورة اللوت، وحي المنارة، ووسط خانيونس، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في مدخل مخيم خان يونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 17 ضابطاً وجندياً في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية بعد يوم من مقتل ضابط احتياط خلال معارك جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 192 منذ بداية العملية البرية.

من جهة أخرى، أصدر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشي بار سيمان طوف، تعليمات لجميع المستشفيات في إسرائيل، ((لتكون قادرة على التحول إلى وضع الطوارئ في غضون 24 ساعة من مطالبتها بذلك)).

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية ((كان 11))، التي أشارت إلى أن الوزارة أوعزت المشافي ((بالاستعداد لاستقبال آلاف الضحايا))؛ كما أوعزت لمشافي شمالي البلاد، خاصة مشفيي ((زيف)) في صفد، ومركز ((الجليل)) الطبي في نهاريا؛ الاستعداد لوضع يكون المشفى فيه دون إمدادات من المعدات والأدوية والغذاء، لعدة أيام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز