الإمارات تجدد الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، في الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس في مدينة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماع، كلاً من: مروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، عضوي المجلس.

موقف ثابت

وقال معالي الدكتور علي النعيمي في كلمة الشعبة البرلمانية ((أتقدم باسم الشعبة البرلمانية الإماراتية، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة للجمهورية الإيرانية الإسلامية الصديقة، قيادةً وشعباً، في ضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان مؤخراً، وإذ نعبر عن تعازينا الحارة لأهالي الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

فإننا نؤكد الموقف الإماراتي الثابت، الذي يستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية، ويدين جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية)).

وأضاف ((أود أن أنقل للشعب الفلسطيني الشقيق، باسم الشعبة البرلمانية الإماراتية، أصدق مشاعر الأخوة من دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، وتعازينا الصادقة، سائلين الله تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى)).

ونوّه معالي النعيمي بأن الاجتماع يأتي في لحظة تاريخية، تتطلع فيها الشعوب العربية والإسلامية، على حد سواء، لاجتماعنا الطارئ هذا، لعلنا نخرج بموقف موحد حيال مجمل الأوضاع الخطيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية. وبهذا الصدد، نعيد تأكيد الدعم القوي والتضامن الثابت من دولة الإمارات مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في هذه اللحظات الصعبة، خاصة للسكان في قطاع غزة، الذين يواجهون وضعاً كارثياً ومأساوياً غير مسبوق، يحتاجون خلاله للدعم الإغاثي والمساعدة الإنسانية من الجميع.

وأكد أن دولة الإمارات لم تألُ جهداً في تقديم الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، فهي من أوائل الدول التي سيرت جسراً جوياً لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرة عملية ((الفارس الشهم 3))، العملية المتكاملة لإغاثة أهلنا في غزة، ومواصلة نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث وصل عدد طائرات الشحن حتى الآن إلى 138 طائرة، بالإضافة إلى سفينتي شحن، و159 شاحنة نقل بري، تحمل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإغاثية.

كما أطلقت دولة الإمارات حملة تراحم من أجل غزة، لحشد الدعم الشعبي والإغاثة الإنسانية لدعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات الضعيفة في قطاع غزة، والتضامن مع المتأثرين من الحرب الدائرة هناك، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مستشفى ميداني داخل قطاع غزة، وفرق طبية من الأطباء المتطوعين من الإمارات.

فيما قمنا بنصب وتشغيل 6 محطات تحلية مياه، لتزويد سكان قطاع غزة بمياه الشرب، وهي تضخ الآن 2.2 مليون غالون يومياً، لتغطية احتياجات نحو 600 ألف نسمة داخل قطاع غزة.

بينما تستقبل دولة الإمارات الجرحى والمرضى من الأطفال، ومرضى السرطان للعلاج في مستشفياتها، في إطار مبادرة استقبال 1000 طفل فلسطيني بين جريح ومصاب من قطاع غزة مع ذويهم، و1000 من مرضى السرطان.

كما أعلنت تقديم عشرات المنح الجامعية للطلبة الجامعيين من قطاع غزة، لاستكمال التعليم الجامعي في جامعة الإمارات، وقامت الدولة بترتيب زيارة وفد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، للقيام بجولة في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني، ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف معالي النعيمي أن ((دولة الإمارات سعت وتسعى لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبذلت الجهود والمساعي في كل الأصعدة.

ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدولية للضغط باتجاه استصدار قرارات أممية لوقف إطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، عبر ممرات آمنة ومستدامة، بالكميات الكافية التي يحتاجها السكان في القطاع)).

أفق سياسي

ولفت إلى أن الإمارات تؤكد، من خلال مساهمتها وجهودها في المحافل الدولية، وفي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية كافة، أهمية خلق أفق سياسي للحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعي، ورفض تهجير السكان الفلسطينيين، سواء داخل أراضيهم أو خارجها.

وقال معالي النعيمي ((في مواجهة ما يطرح من مطالبات بشأن التفكير في إعادة إعمار غزة، بعد الدمار الهائل الذي ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية غير الإنسانية، الذي أدى إلى تسوية الأحياء السكنية بالتراب، ودمار المستشفيات والمدارس، والبنية التحتية في قطاع غزة، فإن دولة الإمارات لن تكون مستعدة للمساهمة في جهد كهذا.

إلا إذا اتفقت كل الأطراف المعنية، والتزمت بشكل لا لبس فيه بخارطة طريق واضحة وشفافة وملزمة، لحل سياسي على أساس حل الدولتين، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش بأمن واستقرار وحياه كريمة للشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب دولة إسرائيل)).

وأكد أن الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، تتطلب منا بذل كافة الجهود المشتركة إقليمياً ودولياً، لتمكين الشعب الفلسطيني من التغلب على التحديات والصعاب التي تعترض طريق تحقيقه لحقوقه وتطلعاته الوطنية المشروعة.

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