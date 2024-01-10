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مذكرات تفاهم بين «موانئ دبي» وولاية غوجارات الهندية بـ3 مليارات دولار

1/10/2024 7:24:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan) وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) ضمن فعاليات قمة غوجارات العالمية 2024 في جانديناجار مذكرات تفاهم بقيمة 250 مليار روبية هندية (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) مع حكومة ولاية غوجارات، تغطي تطوير موانئ ومحطات الحاويات ومناطق اقتصادية جديدة. وتبادل سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))، مذكرات التفاهم حول الاستثمارات المحتملة في ولاية غوجارات مع إم كيه داس، السكرتير الأول لحكومة ولاية غوجارات. وتسلط مذكرات التفاهم الضوء على إمكانات ولاية غوجارات كنموذج يحتذى به للتنمية من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية والبحرية. تطوير ووفق بيان صادر عن مجموعة موانئ دبي العالمية، تؤكد مذكرات التفاهم على التزام المجموعة بتسهيل التجارة في ولاية غوجارات من خلال تطوير موانئ عميقة متعددة الأغراض في جنوب ولاية غوجارات وحول الساحل الغربي لولاية غوجارات باتجاه مقاطعة كاتش، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في جامناجار وكاتش، بالإضافة إلى تطوير محطات جاتي شاكتي للشحن (GCT) ومحطات الشحن الخاصة في داهيج، وفادودارا، وراجكوت، وبيدي، وموربي. كما وقعت مجموعة ((دي بي ورلد)) مذكرة تفاهم مع مجلس غوجارات البحري لتحديد فرص تطوير موانئ إضافية على طول ساحل الولاية. وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) بهذه المناسبة: ((نؤكد التزامنا بالهند، حيث نعمل منذ ما يقرب من 20 عاماً، وخلال هذه الفترة، استثمرنا نحو 2.5 مليار دولار أمريكي وسنستثمر المزيد في السنوات الثلاث المقبلة في هذه المشاريع)). وأضاف ((إن السياسات الحكومية وخبراتنا في الهند من العوامل التي تمنح الثقة للقيام بالمزيد من المشاريع في الهند، كما نتواجد في ولاية غوجارات منذ عام 2003 ونواصل شراكتنا في الولاية من خلال الالتزام بتعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية وتمكين التجارة في غوجارات)). مرافق وتشمل استثمارات ((دي بي ورلد)) الحالية في ولاية غوجارات محطة حاويات في موندرا، إلى جانب محطتي شحن خاصتين متصلتين بالسكك الحديدية في أحمد أباد وهازيرا، وهناك مرافق التخزين البارد في سورات وباروش، ومكاتب شحن البضائع في أحمد آباد وغانديدام، وخدمات الشحن السريع عبر أراضي الولاية. بالإضافة إلى ذلك، تحقق مجموعة موانئ دبي العالمية للشركات إمكانات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال تشغيل خدمات ساحلية أسبوعية عبر مجموعة يونيفيدير التابعة لـ((ي بي ورلد))، والتي تربط موانئ موندرا وكاندلا وهزيرا بالعديد من الموانئ الدولية. وقد أطلقت الشركة مؤخراً خدمة الشحن بالسكك الحديدية المجدولة الأولى من نوعها، ((سارال)) (SARAL) التي تربط التجار من مناطق في جنوب ولاية غوجارات مثل سورات وفابي وفالساد فادودارا وباروش وأنكلشوار بالأسواق في منطقة شمال العاصمة. تشغيل من جهة ثانية، التقى سلطان أحمد بن سليّم، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، على هامش فعاليات قمة غوجارات العالمية 2024، وتم خلال اللقاء بحث استثمارات المجموعة في الهند وخططها في مجال تطوير المشاريع المستدامة على مستوى الموانئ والبنية التحتية.

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