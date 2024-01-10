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نهيان بن مبارك: نفخر بالتزامنا بالمسؤوليات العالمية

1/10/2024 7:24:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan) قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن العمل في شبكة الاستدامة العالمية يجسد ويحتفل بالروابط الإنسانية والتعاون الدولي في سبيل قيم وأهداف إنسانية سامية، وهي قيم أساسية بالنسبة لنا جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث نفخر بالتزامنا بالمسؤوليات العالمية، بقيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تطورت دولتنا بطرق تعكس رؤية عالمية وقيماً. جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي ألقاها في افتتاح مؤتمر شبكة الاستدامة العالمية، والذي تحتضنه الإمارات العربية المتحدة في دبي ويستمر لمدة يومين بحضور عدد كبير من القيادات الفكرية والدينية والتنموية، حول العالم. من جهة أخرى أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن استراتيجية الصندوق لا تتوقف عند دعم أبناء وبنات الإمارات وتمكينهم في القطاع الخاص، ورعايتهم لولوج مجال ريادة الأعمال، وإنما تنطلق بالعقول النابغة للباحثين الإماراتيين بالتعاون مع الجامعات الإماراتية إلى عالم الابتكار والإبداع في مجالات البحث العلمي. جاء ذلك خلال متابعة معاليه للإنجازات التي حققها برنامج صندوق الوطن للأبحاث التطبيقية والتطوير ((سوارد)) لمنح البحوث العلمية للباحثين الإماراتيين الواعدين في العديد من المجالات.

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