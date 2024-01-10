سيف بن زايد يحضر أفراح السويدي والشامسي في أبوظبي

سيف بن زايد يحضر أفراح السويدي والشامسي في أبوظبي
التاريخ
1/10/2024 7:24:52 PM
(MENAFN
- Al-Bayan) حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف حمد جمعة الغويص السويدي على كريمة سلطان راشد الشامسي، وذلك في فندق إرث بأبوظبي. وقدم سموه التهاني للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.
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