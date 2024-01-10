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«دانة» طفلة مواطنة تجذب أنظار الميدان التربوي بقدراتها اللغوية

1/10/2024 7:24:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan) جذبت الطفلة الإماراتية ((دانة عبد الله)) التي لم تتجاوز الرابعة من عمرها وتدرس في الروضة الأولى بإحدى الرياض الحكومية الأنظار إليها بسبب ذكائها اللغوي. حيث باتت محط أنظار الميدان التربوي كونها تتمتع بمهارات عالية مقارنة بأقرانها في المرحلة، إذ تجيد القراءة بشكل ممتاز وتؤلف القصص القصيرة وتتحدث اللغة العربية الفصحى، وتستخدم البلاغة في كلمتها مما أهلها للمشاركة في برامج الموهوبين. وصفتها معلمتها الدكتورة رحاب الشافعي بالطفلة الاستثنائية، وقالت: ((عندما التحقت دانه بالروضة تم إخضاعها لتقييم تشخيصي لتحديد مستواها منذ بداية العام أسوة بأقرانها كما هو المعتاد عند الالتحاق بالروضة للوقوف على مستويات الأطفال وتحديد الخطط التعليمية الهادفة لكل منهم، وأظهر تحليل النتائج التميز القوي للطفلة في المجال اللغوي)). وأكدت أنها حرصت على وضع خطة عمل فردية للطفلة من أجل مشاركتها في برامج الموهوبين وتطويرها المستمر، بالإضافة إلى تقديم مهام تحفيزية لها والتغلب على أي تحديات لغوية تتناسب مع مستوى موهبتها اللغوية. وكانت دانة محط أنظار الميدان التربوي وتناقلت أخبارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط التربوي، على أنها الطفلة ذات الذكاء اللغوي في سن مبكرة. ومن جهتها قالت آمنه أحمد والده الطفلة دانة: ((حرصنا على تعليم دانة اللغة العربية منذ الشهور الأولى من حياتها، إذ أدركنا أهمية بناء قاعدة قوية في اللغة الأم لدانة، حيث يعتبر تعلم اللغة العربية في سن مبكرة مرحلة حاسمة في تطور اللغة لدى الأطفال، وتم توفير بيئة غنية بالكلمات العربية والمحادثات اليومية للطفلة، وحرصوا على قراءة القصص المصورة لها وتوفير الألعاب التعليمية لتعزيز مخزونها اللغوي)).

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