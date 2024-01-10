ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتعيين مدير لدائرة شؤون البلديات

(MENAFN
- Al-Bayan) أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة. ونص القرار على أن يُرقّى الشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة الشارقة إلى درجة ((مدير دائرة)) على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.
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