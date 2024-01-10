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ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتعيين مدير لدائرة شؤون البلديات

1/10/2024 7:24:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة. ونص القرار على أن يُرقّى الشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة الشارقة إلى درجة ((مدير دائرة)) على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

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