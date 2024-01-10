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محمد الشرقي يؤكد أهمية تعزيز المشهد الثقافي إقليمياً ودولياً

1/10/2024 7:24:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الملتقيات الثقافية والفنية في تعزيز المشهد الثقافي على المستوى الإقليمي والعالمي، وأهميتها في تقريب الشعوب بمختلف ثقافاتهم ومراجعهم، والارتقاء بالوعي الفني والجمالي للمجتمعات نحو أرفع المستويات. جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي للعود في نسخته الثانية، الذي تنظمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في مجمّع زايد الرياضي بالإمارة، بحضور عدد من أهم الفنانين والموسيقيين وصناع آلة العود من حول العالم. وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى التطور النوعيّ الذي تشهده إمارة الفجيرة في قطاع الثقافة والفنون، انطلاقاً من رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمشاريع التي تهدف إلى التعريف بتاريخ الفنون الإسلامية وأبرز أعلامها، وتعزيز توجّهات الدولة في قطاع الثقافة والفنون.

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