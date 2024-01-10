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«الوزاري للتنمية» يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية

1/10/2024 7:24:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي بالدولة. وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة السياسات والمشاريع الوطنية المقترحة في مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة، واستهلاك الطاقة، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وعدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بالشؤون المالية. وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس عدداً من النتائج والتقارير بشأن السلامة العامة، وتقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومستجدات تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الهادفة لتحفيز الاستثمار الأجنبي للدولة، ونتائج تطبيق المبادرات التعليمية والاقتصادية.

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