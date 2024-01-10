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خالد بن محمد يحضر أفراح السويدي والشامسي

1/10/2024 7:24:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه جمعة مانع الغويص السويدي بمناسبة زفاف نجله حمد على كريمة سلطان راشد خليفة الشامسي. وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في نادي الضباط في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

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