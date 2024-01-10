خالد بن محمد يحضر أفراح السويدي والشامسي

(MENAFN
- Al-Bayan) حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه جمعة مانع الغويص السويدي بمناسبة زفاف نجله حمد على كريمة سلطان راشد خليفة الشامسي. وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في نادي الضباط في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.
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