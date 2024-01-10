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حاكم الشارقة يدشن مشروع إحياء بلدة الحيرة القديمة

1/10/2024 7:24:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan) دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، مشروع إحياء بلدة الحيرة القديمة في مدينة الشارقة. والذي يتضمن إعادة بناء وترميم البيوت وكشف الأساسات القديمة للمباني، والروايات التاريخية على مخطط البلدة القديمة، وتحويلها إلى مراكز متخصصة تثري الحركة الثقافية والأدبية بالإمارة. وأزاح سموه فور وصوله إلى منطقة الحيرة، الستار عن النصب التذكاري الذي يحيي ذكرى تأسيس بلدة الحيرة قبل أربعة قرون وعقد في العام 1613م، الذي وصل فيه القواسم إلى مدينة الشارقة. بعد ذلك افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة بيت سلطان بن عبدالله بن ماجد العويس الذي يقع على مساحة 900 متر مربع وتم الكشف عن أساساته وإعادة بنائه بأسلوب العمارة التقليدية مزيحاً سموه الستار عنه ليصبح مجلس الحيرة الأدبي، متجولاً سموه في أنحاء البيت متعرفاً على تفاصيله التي تضم مدخلين، وقاعة استقبال يلحقها ليوان من ثلاث جهات مطل على الفناء الأول للبيت الذي يتسع لـ 150 زائراً، وبه عدة غرف كانت تستخدم في السابق كمجالس ومخازن وغرف عائلية، واليوم تم تجهيزها لتستخدم كمكتبة ومقهى ومكاتب ومجالس. وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الطابق العلوي للبيت، مستمعاً سموه لشرح عن تفاصيله الذي كان سابقاً جناحاً للعائلة، مكوناً من غرف نوم تتوسطها شرفة مغطاة تم تحويلهما في الوقت الحالي إلى مجلسين كبيرين أحدهما للرجال والآخر للنساء يتسع كل واحد منهما لـ 40 ضيفاً، وشاهد سموه التصاميم المعمارية والمواد التي تم استخدامها في إعادة بناء البيت كالمواد الخشبية والإنارات القديمة. وتفضل سموه بإزاحة الستار عن مسجد سلطان بن عبدالله بن ماجد العويس معلناً عن افتتاح المسجد، مؤدياً سموه والحضور صلاة المغرب فيه، ومستمعاً لشرحٍ عن تفاصيل إعادة بناء المسجد. من جهة أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، العرض الأول لمسرحية ((مجلس الحيرة)) التي ألفها سموه وأصدرتها منشورات القاسمي وقدمتها فرقة مسرح الشارقة الوطني في منطقة الحيرة بالشارقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي. ويقدم صاحب السمو حاكم الشارقة، للقارئ العربي من خلال المسرحية هدية نفيسة من عيون الشعر العربي ونوادر معلقاته، ونصوصاً من التراث الأدبي الزاخر بأرقى العبارات وأبلغ الكلمات، مشتملة على بديع الحكم وجميل المقال. وأخذت مسرحية ((مجلس الحيرة)) الحضور في رحلة عبر الزمن إلى مملكة الحيرة العربية، على ضفاف الفرات، حيث الهواء العليل والخير العميم، والثروات الكثيرة والنعم الوفيرة، ونظراً لذلك فقد اتخذها ملوك العرب موطناً لهم، وشيّدوا فيها القصور وبنوا الحدائق والبساتين حتى أصبحت زينة البلاد العربية وعروس الممالك، وتهافت الناس إليها أيام مجدها من مدن العراق والجزيرة العربية والشام.

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