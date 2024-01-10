صنّاع المحتوى يشنون حرباً مضادة على الذكاء الاصطناعي

ربما يشهد هذا العام أخيراً، تصدي صنّاع المحتوى لرأسمالية المراقبة، فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة دعاوى قضائية، رفعها ناشرو أخبار، كبار وصغار، وأيضاً ممثلون كوميديون ومؤلفون، وغيرهم من المهنيين المبتكرين، ممن يزعمون استغلال أعمالهم، على نحو غير عادل، لصنع ذكاء اصطناعي يهدد بإقصائهم من أسواق العمل في نهاية المطاف.

ورفعت ((نيويورك تايمز))، واحدة من أبرز الدعاوى القضائية، اتهمت فيها الصحيفة ذائعة الصيت، كلاً من ((أوبن إيه آي)) و((مايكروسوفت))، ولدى الأخيرة استثمارات بمليارات الدولارات في الصحيفة، باستخدام ملايين المواد من المحتوى الصحافي، على نحو غير قانوني، لتدريب نماذج لغوية كبيرة، وهي الإبداعات ذاتها التي قد تحل مكان حركة الإنترنت المدفوعة بالبحث في نهاية المطاف، وتدر دخلاً على كل من منصات التكنولوجيا والناشرين.

إذاً، فالمشكلة تتألف من شقين، إذ لا يحصل الناشرون وصانعو المحتوى فحسب على أجور عادلة لقاء المحتوى الذي يدرّب هذه النماذج، بل يُتوقع أيضاً عرقلة الذكاء الاصطناعي على نحو خطير للأعمال التي يبحث المستهلكون من خلالها على المعلومات على شبكة الإنترنت، ومن شأن ذلك أن يجعل من انتزاع كبرى شركات التكنولوجيا الطماع للإيجار في العشرين عاماً الماضية من صانعي المحتوى يبدو ضئيلاً بالمقارنة.

ويستخدم المتصفحون، في الوقت الحالي، محرك بحث ما للحصول على المعلومات، فتظهر لهم نتائج قد تحيلهم إلى الموقع الإلكتروني لصانعي المحتوى، الذين يمكنهم من جني الربح من ((الترافيك)) من خلال الإعلانات الرقمية.

إنها علاقة تكافلية، لكن هذا لا يعني أنها متساوية، حيث يقع صانعو المحتوى تحت رحمة شروط تشارك الأرباح التي ترغب كبرى شركات التكنولوجيا في تقديمها، إن قدّمت أي منها، منذ ريادة ((غوغل)) لنموذج أعمال بيع الإعلانات في مقابل البحث في عام 2000.

لكن بدأ هذا يتغير منذ عامين، حينما أجبرت أستراليا، ومن بعدها كندا، منصات التكنولوجيا، على التفاوض على مدفوعات مع الناشرين. ورغم أن هذا أفضل من لا شيء، إلا أن حجم هذه المدفوعات يصفه خبراء بأنه ليس سوى حصة ضئيلة من القيمة العادلة.

وحددت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعتي كولومبيا وهيوستون، وكذلك شركة ((براتل غروب)) للاستشارات مقدار هذا العجز. وأشارت تقديراتهم إلى أنه إذا ما دفعت ((غوغل)) ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار للناشرين الأمريكيين فلن يعادل ذلك سوى 50 % فقط من قيمة المحتوى الإخباري الذي يصنعونه. وبالنسبة لصحيفة ((نيويورك تايمز))، وهي واحدة من أكبر ناشري الأخبار، فقد حصلت على ما لا يزيد على 100 مليون دولار على مدى ثلاثة أعوام.

الأسوأ من ذلك، أن الذكاء الاصطناعي في طريقه لأن يجعل حتى هذه العلاقة غير المتسقة تبدو جيدة، إذ ستحصل على إجابة مباشرة، إذا ما طرحت سؤالاً على روبوت الدردشة ((تشات جي بي تي)) الخاص بـ ((أوبن إيه آي))، أو ((بارد)) الخاص بـ ((غوغل))، عوضاً عن إحالتك إلى موقع صانع المحتوى.

وكل ذلك فيما يبقى المستخدمون داخل الحديقة المُسوّرة لشركة التكنولوجيا الكبيرة التي تملك منصة الذكاء الاصطناعي. وما يزيد الطين بلة، هو أن تدريب الذكاء الاصطناعي جرى بواسطة المحتوى المشمول بحماية حقوق النشر ذاتها التي يحاول هو نفسه التهرب منها.

والقلق لا يساور صنّاع المحتوى التقليديين فحسب، إذ تصنع العلامات التجارية مؤثّريها الافتراضيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الذكاء الاصطناعي، حتى لا يضطروا إلى دفع 1,000 دولار أو نحو ذلك، لقاء المنشور الواحد لبعض المؤثّرين الحقيقيين. وكانت إضرابات الممثلين والكتّاب في هوليوود، العام الماضي، متعلقة بهذا السباق نحو القاع، الذي ستؤدي فيه البرمجيات مزيداً من الأعمال الإبداعية ووظائف الياقات البيضاء.

إنه الانعكاس الجوهري، وربما الحتمي، لنقطة انطلاق الشبكة العنكبوتية العالمية، التي كانت تتعلق بمساعدة المستخدمين في سهولة العثور على الصفحات الهائلة الأصلية والتنقل بينها، والتي ترامت أطرافها مع شيوع استخدام الإنترنت. وعلى حد قول لاري بيدج، المؤسس المشارك لـ ((غوغل))، لمحاور في 2004: ((كل ما نرغب فيه هو إخراجك من غوغل إلى المكان الصحيح بأسرع وقت ممكن)).

لكن تغيّر الهدف إلى الاحتفاظ بالمستخدم، مع نمو ((غوغل)) وغيرها من منصات التكنولوجيا، فأبرمت اتفاقيات حصرية مع شركات أخرى، مثل ((أبل)) و((سامسونغ))، لكي تكون محرك البحث المفضّل.

كما استحوذت على شركات في مجالات مثل الإعلانات الرقمية وأنظمة تشغيل الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وهلم جراً؛ استئثاراً بمزيد من المساحات على الإنترنت وإبقاء المستخدمين على المنصة. وهكذا تمكّنت ((غوغل)) من الهيمنة على البحث، واعتمد هذا في حد ذاته على القدرة على ادعاء ملكيتها للمحتوى المشمول بحقوق النشر.

لكن الذكاء الاصطناعي يعرقل هذا النموذج. ففي نهاية المطاف، تُعد ((مايكروسوفت)) و((أوبن إيه آي)) المهيمنتين في المجال، وليس ((بارد)) الخاص بـ ((غوغل)). لكن الذكاء الاصطناعي ليس سوى مجرد ضربة أخرى، وربما الأخيرة، لقلب عملية رأسمالية المراقبة النابض.

الأمر متعلق بالحصول على بيانات المستخدمين واهتماماتهم، ثم بيعها إلينا مرة أخرى، بطرق تؤدي إلى تكاليف مدخلات أقل كثيراً وهوامش أرباح أعلى كثيراً للمنصات.

لقد أشارت دعوى قضائية جديدة، رفعتها ((هيلينا وورلد كرونيكل))، وهي مؤسسة إخبارية تتخذ من أركنساس مقراً لها، في دعوى جماعية ضد ((غوغل)) و((ألفابيت))، إلى أن ترتيبات ((الربط غير القانوني))، التي تستغل فيها عملاقة البحث محتوى الناشرين وتعيد نشره على منصتها، ((امتدت وتفاقمت جراء تقديم غوغل لبارد في 2023))، بالنظر إلى تدرّب روبوت الدردشة باستخدام محتوى ((هيلينا وورلد كرونيكل)) و((واشنطن بوست))، ولم تحصل أي منهما على أي تعويض.

وبغض الطرف عمّا إذا كان المآل سينتهي بروبوتات الدردشة إلى قتل البحث، لكن لا ريب في أن كبرى شركات التكنولوجيا ستكون الفائزة في حلقة التكرار هذه لرأسمالية المراقبة، لنأمل في أن تدفع المزيد في مقابل ما أخذته.

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