انطلاق أكبر مشروع تعدين بالعالم بعد 27 عاماً من الانتكاسات والفضائح

من المُتوقع انطلاق أكبر مشروع للتعدين في العالم، والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، وينطوي على تطوير خام الحديد وسكك حديدية وميناء في ركن قصي من غرب إفريقيا، هذا العام، بعد فترة انتظار دامت 27 عاماً، وحفلت بالانتكاسات والفضائح، وعدة إشارات مضللة.

كانت شركة ((ريو تينتو))، المُدرجة في المملكة المتحدة، حصلت عام 1997 على رخصة للتنقيب في جبال سيماندو، الواقعة جنوب شرق غينيا على مسافة 550 كيلومتراً من العاصمة الساحلية. ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد، التي يقطنها 13 مليون نسمة، انقلابين عسكريين وتولي أربعة زعماء القيادة وثلاثة انتخابات رئاسية.

وخلال هذه الفترة، مر ستة رؤساء تنفيذيين على شركة ((ريو تينتو))، وفقدت نصف رخصتها، وخاضت معارك قضائية ممتدة مع عدة منافسين من الشركات، وتمكنت من تسوية مزاعم فساد مع السلطات بالولايات المتحدة، بل وحتى سعت للتخارج من المشروع كلياً، بيد أن عملية البيع فشلت.

وأخيراً في عام 2024، تعتزم شركة التعدين الإنجليزية-الأسترالية إطلاق أكثر المشروعات تعقيداً في تاريخها، بمجرد حصول شركائها المملوكين للدولة الصينية على الموافقات النهائية من بكين.

وصرح بولد باتار، من ((ريو تينتو))، في مقابلة حديثة مع ((فاينانشال تايمز)) قائلاً: ((لا يوجد شيء بهذا الحجم أو المدى)). ورغم كونه، رسمياً، رئيس أعمال النحاس، كان باتار التنفيذي المسؤول عن دفع الاتفاقيات التجارية المعقدة الخاصة بالمشروع طوال الأعوام السبعة الماضية.

ولكونه باهظ التكلفة لكي تطوره شركة تعدين بمفردها، فإن المشروع حالياً يجري من خلال شراكة بين ((ريو تينتو)) والحكومة الغانية، و7 شركات أخرى على الأقل، تشمل 5 من الصين. وستضطلع ((ريو تينتو)) ببناء منجم خام حديد، يُعرف باسم مشروع ((سيمفر))، بالشراكة مع اتحاد شركات بقيادة ((تشاينالكو))، أكبر منتجة للألمنيوم في العالم.

وهناك منجم ثان، معروف باسم مشروع ((دبليو سي إس))، ستضطلع شركة ((باوو)) أكبر منتجة للصلب عالمياً، ببنائه، بالشراكة مع اتحاد شركات بقيادة ((وينينغ إنترناشونال غروب))، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. وفي الوقت نفسه، سيتشارك الأطراف في تمويل إنشاء خط سكك حديدية بطول 552 كيلومتراً، لربط المنجم بالبحر، عبوراً من خلال جبال غينيا، وتطوير ميناء مياه عميقة على ساحلها الأطلسي.

ويتعين أيضاً على ((ريو تينتو)) واتحاد شركات ((تشاينالكو))، تمويل خط سكك حديدية إضافي بطول 70 كيلومتراً لربط منجمها بالخط الرئيسي. وتشير التقديرات إلى أن حصة ((ريو تينتو)) من التكلفة الإجمالية مُتوقع لها أن تبلغ 6.2 مليارات دولار، ما يزيد عن إجمالي النفقات الرأسمالية السنوية للشركة في بعض من الأعوام الخمسة الماضية.

وبالنسبة لباتار، فهيكل الشراكة المعقد في سيماندو يمثل نموذجاً لـ ((العصر الجديد للتطوير المُشترك))، الذي سيكون ضرورياً للحصول على أحجام ضخمة من المعادن اللازمة لبناء الاقتصاد الأخضر للمستقبل.

وتعني 150 عاماً من التعدين الصناعي أن مناجم الخام البسيطة والتي يسهل الوصول إليها قد تم تطويرها كلها بالفعل تقريباً، وأن ما يتبقى هي المشروعات التي تتطلب ابتكاراً ورأسمال ضخماً.

وقال باتار: ((إذا ما نظرت إلى تاريخ صناعة التعدين، لوجدت أن كل منجم يتمتع ببنيته التحتية الخاصة به، وفي سيماندو، فإن رأس المال المطلوب يفوق بكثير قدرة شركة ما بمفردها)).

حاولت ((ريو تينتو)) التخارج من المشروع، منذ سبعة أعوام، بعد سلسلة من المشكلات، فوافقت على بيع حصتها إلى ((تشاينالكو)) مقابل 1.3 مليار دولار. لكن بكين، التي يجب أن توافق على الاستثمارات الأجنبية للشركات التي تسيطر عليها أو تصفية استثماراتها، فلم توافق مطلقاً على الصفقة، وظل المشروع قابعاً في دفاتر ((ريو تينتو)).

لكن يكمن الفارق بين 2016 واليوم، في أن خام سيماندو عالي الجودة صار أكثر جاذبية، بالنظر إلى الحاجة لإزالة الكربون من صناعة الصلب، وفقاً لباتار. وأوضح: ((ينطوي التحوّل الجذري في الأعوام الماضية على أن العالم صار أكثر اتفاقاً على التغير المناخي)).

وتُعد عملية صناعة الصلب، التي عادة ما تستخدم فحم الكوك لإنتاج الحديد من الخام في أفران صهر ثم تحويله إلى صلب، كثيفة في إنتاج الكربون، وهي مسؤولة عن إنتاج نحو 8% من الانبعاثات الكربونية العالمية. وخفضاً للانبعاثات، تبحث الصناعة عن مقاربات بديلة، مثل الحديد المُختزل المباشر، الذي يخضع فيه الخام إلى معالجة باستخدام الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، عوضاً عن فحم الكوك. وتتطلب مثل هذه العمليات خام حديد عالي الجودة، وهو ما تزداد صعوبة العثور عليه بكميات كبيرة.

ويحتوي الخام الذي تعتزم ((ريو تينتو)) استخراجه من سيماندو، على متوسط محتوى حديد لا يقل عن 65%، وهي من بين أعلى النسب في العالم، ويصفه باتار ((كافيار خام الحديد)). ولذلك، يوفر سيماندو إمكانية المساعدة في إزالة الكربون من صناعة الصلب الصينية.

وأردف قائلاً: ((جزء من الخام الذي ننظر إليه مناسب للغاية، حسب اعتقادنا، للحديد المُختزل المباشر))، مشيراً إلى أن ((الطريقة الوحيدة التي يُزال بها الكربون عن صناعة الصلب عالمياً تنطوي على إزالة الصين للكربون من هذه الصناعة)).

أنتجت الصين مليار طن من الصلب في عام 2022، واستحوذت بذلك على أكثر من نصف حصة الإنتاج العالمي، بحسب رابطة الصلب العالمية. أما الهند، ثاني أكبر منتجة عالمياً، فأنتجت 154 مليون طن.

وانطلقت الأعمال التحضيرية بطول ممر السكك الحديدية، وتعتزم ((ريو تينتو)) بدء أعمال إنشاء المنجم، بمجرد موافقة بكين على استثمارات ((تشاينالكو)). ويُتوقع شحن أول كميات من الخام في 2025، بحيث يصل إلى مرحلة الإنتاج الكامل بقوة 60 مليون طن سنوياً بحلول 2028، ما سيشكّل نحو 5% من سوق خام الحديد العالمي المشحون بحراً.

لكن ما زاد الأمور صعوبة هو وقوع غينيا تحت حكم عسكري منذ 2021، عندما أطاح مجلس عسكري، بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا، بالرئيس ألفا كوندي، في انقلاب عسكري، بعدما أقدم كوندي على تغيير الدستور للترشح لفترة ثالثة.

ولم تزعج السياسة باتار، وقال: ((نعمل في غينيا منذ أكثر من 50 عاماً، في ظلال حكومات عدة ومختلف أشكال الحكومات. ثمة إرث قوي من الذاكرة المؤسسية والالتزام يستوجب احترام العقود المُبرمة)).

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