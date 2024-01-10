المستثمرون يحذرون من ارتفاع مستويات الدين الحكومي في عام الانتخابات

يحذر المستثمرون الحكومات على مستوى العالم، من المستويات ((غير المُحكمة)) للدين العام، ويلفتون انتباهها إلى أن وعود الاقتراض قبيل الانتخابات، من شأنها إثارة رد فعل معاكس من قِبل سوق السندات.

يُتوقع أن تقفز إصدارات الديون الحكومية في العام الجاري في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، باستثناء المراحل الأولى من جائحة كوفيد 19.

ويُرجح أن تزيد الأسواق الناشئة الأمور سوءاً، من حيث مبيعات السندات، بعد تصاعد الدين الحكومي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 68.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بحسب معهد التمويل الدولي.

ووصف جيم سيلنسكي الرئيس العالمي للدخل الثابت لدى ((جانوس هندرسون))، العجز بأنه ((خارج عن السيطرة، وتتمثل المشكلة الحقيقية في غياب أي آلية لإخضاعه تحت السيطرة)). وتابع أن المشكلة ستصبح مصدراً للقلق البالغ للأسواق ((في غضون الـ 6 إلى 12 شهراً المقبلة، باعتبارها أمراً بالغ الأهمية)).

وتعتزم الخزانة الأمريكية طرح سندات بقيمة 4 تريليونات دولار هذا العام، تتراوح آجال استحقاقها بين عامين و30 عاماً، وفقاً لتقديرات ((أبوللو غلوبال مانجمنت))، ارتفاعاً من 3 تريليونات دولار في العام الماضي، و2.3 تريليون دولار في 2018.

تشير تقديرات ((آر بي سي كابيتال ماركتس)) إلى بلوغ صافي الإصدارات، بعد تعديله وفق مُشتريات الاحتياطي الفيدرالي والديون المُستحقة حالياً حوالي 1.6 تريليون دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة حتى نهاية سبتمبر. ويُعد هذا ثاني أكبر قدر سنوي على الإطلاق. وسلّطت تقديرات المصرف الكندي الضوء على أن صافي الطرح في 2024 - 2025، سيتخطى المستويات المُسجلة إبّان فترة الجائحة.

ويقول مديرو صناديق إن حجم الاقتراض من المرجح أن يشتت التركيز المُعتاد للأسواق على المسار المُستقبلي لأسعار الفائدة. وقال روبرت تيب رئيس السندات العالمية لدى ((بي جي آي إم للدخل الثابت)): ((نحن حقاً في بيئة غير مُحكمة للدين الحكومي، مقارنة بالفترات الماضية))، وأردف: ((الجميع يحصلون على تأشيرة مرور، سواء كانوا في الولايات المتحدة أم إيطاليا، لكن كانت هناك مؤشرات في الآونة الأخيرة على بدء المستثمرين ووكالات التصنيف بإعادة النظر في هذا الأمر من جديد)).

وتتجه المملكة المتحدة، التي يُتوقع إجراؤها انتخابات هذا العام، نحو ثاني أعلى عام من حيث مبيعات الديون في تاريخها، بعد عام 2020، عندما تدخّل بنك إنجلترا للحد من المعروض خلال أولى مراحل الجائحة. ويُرجح أن يكون صافي إصدارات بنك إنجلترا، الذي يشمل مبيعاته من السندات الحكومية البريطانية، أكبر بثلاث مرات من المُتوسط الذي ساد في العقد المنصرم.

وقلل السير كير ستارمر، والذي يحظى حزب العمال الذي يقوده بتقدم كبير في استطلاعات الرأي، من تعهد سابقاً باقتراض 28 مليار جنيه إسترليني سنوياً، لتنفيذ خطته لـ ((الرخاء الأخضر))، وسط مخاوف بشأن مستوى الدين العام.

وحذر السير روبرت ستيمان رئيس مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة، في مقابلة مع ((فاينانشال تايمز)) الأسبوع الماضي، من ((عدم إمكانية الفصل بين صناعة السياسة وواقع السوق، في عالم لديك فيه ديون للبيع)).

وفي أوروبا، تعتزم عشرة من أكبر بلدان منطقة اليورو إصدار ديون بنحو 1.2 تريليون يورو هذا العام، ما يُعد قريباً من معدل إصدارات العام الماضي، بحسب تقديرات بنك ((ناتوست)). لكن يرجح البنك ارتفاع صافي الإصدارات، والتي تشمل تأثير التشديد الكمي، وتستثني إعادة تمويل السندات الموجودة بالفعل، بنسبة تقترب من 18 % هذا العام، إلى 640 مليار يورو.

ويأتي التركيز على مستويات الدين، في عام حافل تاريخياً بالانتخابات التي تعزز الحافز لدى القادة السياسيين لزيادة للإنفاق. ولفت مستثمرون إلى مؤشرات ضئيلة على وجود رغبة للانضباط المالي لدى المتنافسين الأساسيين في المشهد السياسي المنقسم بالولايات المتحدة، مع استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل.

يرى ديفيد زان رئيس الدخل الثابت الأوروبي لدى ((فرنكلين تمبلتون)): ((في ضوء المرشحين الأوفر حظاً... لا يبدو أن الكثير سيتغير، حتى بعد انقضاء الانتخابات، وسيواصلان الإنفاق على نطاق واسع))، في إشارة إلى الرئيس جو بايدن، ومنافسه المُتوقع، دونالد ترامب، الرئيس السابق. وأضاف: ((قد يخلق ذلك مشكلة للولايات المتحدة في نهاية المطاف)).

تتجه توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الموازنة الأمريكية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيتراوح بين 6.5 % و8 % خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وهي زيادة حادة عن أقل من 4 % في 2022. ويتوقع الصندوق ارتفاع مدفوعات الفائدة من أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، إلى 4.5 % بحلول 2028.

وحذر معهد التمويل الدولي، من أن السلسلة الطويلة من الانتخابات والاحتكاكات الجيوسياسية في العالم الناشئ، من شأنه ((إثارة مخاوف بشأن الاقتراض الحكومي المتزايد والانضباط المالي، بما في ذلك بالهند وجنوب أفريقيا وباكستان والولايات المتحدة)).

وأضاف: ((إذا أسفرت الانتخابات المرتقبة عن سياسات شعبوية، ترمي إلى السيطرة على التوترات الاجتماعية، فستأتي بنتيجة يزداد فيها الاقتراض الحكومي، واستمرار لنقص الانضباط المالي))، منوّهاً بأن التصاعد المفاجئ للنفقات الحكومية خلال دورة الانتخابات العالمية هذه ((قد تزيد أعباء الفوائد على الكثير من المدينين السياديين على نحو أكبر، من مستويات هي أصلاً مرتفعة بالفعل)).

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