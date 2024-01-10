طيران الإمارات تنقل مليوني مسافر بين دبي وغانا خلال عقدين عبر 13 ألف رحلة

نقلت ((طيران الإمارات)) أكثر من مليوني مسافر بين دبي والعاصمة الغانية ((أكرا)) منذ الرحلة الافتتاحية في يناير 2004، وعلى مدى 20 عاماً لعبت دوراً مهماً في ربط غانا بالعالم ودعم نشاطها التجاري والاقتصادي.

وبدأت طيران الإمارات خدماتها إلى أكرا بثلاث رحلات أسبوعياً في عام 2004، وتشغل الآن خدمة يومية بدون توقف. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، قامت الناقلة بتشغيل ما يقرب من 13000 رحلة ذهاباً وإياباً، قطعت مسافة 80.71 مليون كيلومتر خلال الفترة نفسها.

تسهيل التجارة

وخلال السنوات الماضية سهلت طيران الإمارات الحركة التجارية بين غانا والعالم، ودعمت الصناعات والشركات المحلية.

وبفضل شبكة الشحن الواسعة ومرافقها المتطورة، لعبت الإمارات للشحن الجوي دوراً حاسماً في تعزيز الحركة التجارية من وإلى غانا، ونقلت رحلات طيران الإمارات أكثر من 51 ألف طن من البضائع من وإلى غانا، حيث تم تصدير سلع متنوعة تتراوح بين الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد القابلة للتلف إلى المعادن الثمينة.

تشمل أهم السلع التي يتم استيرادها بشكل متكرر إلى غانا الملابس والسلع المنزلية وقطع غيار السيارات واللقاحات التي تزيد على 41000 طن.

وتوفر طيران الإمارات، من خلال مركزها في دبي، رحلات ربط إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم عبر أسطول مكون من 249 طائرة. وتشمل بعض الوجهات الخارجية الأكثر شعبية بالنسبة لأكرا محطات لندن والصين إلى جانب مدن مثل كندا ودلهي، وسيدني، وسنغافورة، وإسطنبول.

دعم المجتمع

وتمتد مساهمات الشركة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، كما تم الاعتراف بها من خلال التكريم الرئاسي للخدمة المتميزة في عام 2023، لجهودها خلال جائحة كوفيد 19. حيث قامت الإمارات للشحن الجوي بنقل وتوزيع جرعات لقاح كوفيد 19 خلال الوباء.

ودعمت طيران الإمارات أيضاً نقل المعدات التي تبرعت بها مؤسسة جاك ما الصينية إلى حكومة غانا، وقامت بتشغيل 12 رحلة عودة من دبي إلى أكرا، وأعادت أكثر من 3000 مواطن غاني ومقيم وآخرين من أكثر من 31 مدينة من مختلف أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز