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مركز دبي المالي العالمي يدشن «لينك بريدج»

1/10/2024 7:24:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز البنية التحتية لمنظومته البيئية المتكاملة في مجال التواصل والتنقل لمجتمع الأعمال النابض، حيث تم افتتاح جسر ((لينك بريدج)). ويبلغ طول الجسر المكيف 116 متراً، ويبلغ عرضه حوالي 8 أمتار بينما يبلغ ارتفاعه 5 أمتار.

حضر الافتتاح كل من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعدد من كبار المسؤولين.

ويسعى المركز من خلال هذه الخطوة للربط بين المناطق الرئيسية المتواجدة ضمن المركز بما يحقق المزيد من الشمولية والسلاسة. حيث سيعمل الجسر الجديد على تحقيق الربط الفعال بين عدد من الأبراج الحيوية منها ((سنترال بارك تاورز)) و((إنوفيشن وان)) و((جيت أفينيو))، وبذلك سيساهم هذا التوسع في تسهيل وصول المشاة عبر المستويين.

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