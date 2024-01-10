«دبي للاستثمار» تطلق مشروعاً متعدد الاستخدامات في أنغولا

دخلت شركة ((دبي للاستثمار)) الأسواق الأفريقية بإعلانها تطوير مشروع ((مجمع دبي للاستثمار (DIP))) في أنغولا، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يعد الأول من نوعه في أفريقيا. ويقع ((مجمع دبي للاستثمار - أنغولا))، على مساحة 2000 هكتار كمشروع متعدد الاستخدامات للسكن والتجارة والصناعة. وقد تم تخطيطه وتصميمه لتسليط الضوء على خبرة ((دبي للاستثمار)) في صياغة وتطوير مشروعات ناجحة متعددة الاستخدامات.

ويتكون المشروع من شريط ساحلي يمتد بطول 3 كيلومترات وشاطئ رملي يمتد لمسافة كيلومترين، مقدماً لوحة فنية للتخطيط الرئيسي المتعدد الاستخدامات. وتسمح تضاريس المنطقة بالتكامل السلس للمناطق الصناعية والتجارية والسكنية، مع الحفاظ على الجمال الطبيعي. ويهدف المشروع إلى أن يصبح مركزاً للسياحة والصناعة، مع تحقيق تنمية مستدامة متناسقة مع وزارة البيئة الأنغولية.

وستقوم ((دبي للاستثمار)) بتطوير البنية التحتية وتأجير الأرض للمطورين والمستثمرين، لتحقيق مشروع تطويري متعدد الاستخدامات. مع عدد لا يحصى من وسائل الراحة مثل الحدائق والمرافق الترفيهية. ويتضمن المشروع ملعب غولف مكون من 18 حفرة وخيارات سكنية متنوعة، كلها موجودة بشكل استراتيجي قرب مراكز التجزئة الحيوية ومراكز الصناعة.

ويقع المشروع في بلدية داندي، مقاطعة بينجو، على بعد 50 كيلومتراً فقط من عن العاصمة الأنغولية لواندا و33 كيلومتراً غرب عاصمة المقاطعة كاكسيتو. ويتضمن شبكة نقل إقليمية قوية للزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

توسع عالمي

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: ((يمثل مشروع مجمع دبي للاستثمار في أنغولا معلماً بالغ الأهمية، ويمثل المساعي الرائدة للمجموعة على هذا النطاق الكبير))، مشيراً إلى أنه بداية رحلة الشركة نحو التوسع العالمي.

كما تؤكد هذا الخطوة الاستراتيجية إيمان المجموعة الراسخ بالمشهد الاقتصادي الواعد في أفريقيا، وتحفيز النمو المستدام والتقدم في جميع أنحاء القارة. والتفاني الثابت لدى ((دبي للاستثمار)) في استخدام خبرتها في صناعة مشروعات مزدهرة متعددة الاستخدامات.

وأكد أن مجمع دبي للاستثمار في أنغولا يمثل فرصة رئيسية للمستثمرين الذين يسعون إلى التنويع وتوسيع الأعمال ضمن اقتصاد مزدهر يحمل إمكانات هائلة للصناعات واسعة النطاق، مما يوفر مسارات مباشرة لأسواق واسعة عبر المشهد الأفريقي الأوسع.

وصمم مجمع دبي للاستثمار- أنغولا على غرار مجمع دبي للاستثمار في دبي، ويمثل امتداداً مطوراً لهذا النموذج الناجح، حيث يحاكي جميع جوانبه وخصائصه ويعمل على تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، لإنشاء مشروع متعدد الاستخدامات.

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