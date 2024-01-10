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شاشات التلفزيون المسطحة تحال للتقاعد قريباً

1/10/2024 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قد تُحال أجهزة التلفزيون المنزلية ذات الشاشات المسطّحة الكبيرة إلى التقاعد قريباً، إذ باتت شركتا الإلكترونيات الكوريتان الجنوبيتان العملاقتان ((سامسونغ)) و((إل جي)) تراهنان على شاشات شفافة وبسيطة وذكية تطرحانها خلال الأشهر المقبلة.

وسأل مسؤول تنفيذي في ((إل جي)) خلال عرض صحافي لجهاز ((سيغنتشر أوليد تي)) Signature OLED T المقرر طرحه في وقت لاحق هذا العام ((ماذا لو كانت لديكم شاشة توفر لكم مساحة؟)). وقال: مرحباً بكم في عالم يذهب إلى ما هو أبعد من الشاشة المثالية، وذلك عشية إنطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي اس) في لاس فيغاس.

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