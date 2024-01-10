«فلاي دبي» توفر خدمة المنشورات الدولية «برس ريدر» على متن رحلاتها

كشفت ((فلاي دبي)) عن خدمة جديدة على متن طائراتها من خلال توفير خدمة ((برس ريدر)) تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من المجلات الرقمية الخاصة ببرنامج ((برس ريدر)) من خلال نظام الترفيه الجوي الخاص بالناقلة وهي خدمة ستتوفر مجاناً على متن 70 % من أسطول ((فلاي دبي)). وخلال الأشهر القليلة المقبلة، وستقوم الناقلة بطرح الخدمة على طائرات إضافية في أسطولها.

يأتي ذلك كجزء من شراكة ((فلاي دبي)) المتنامية مع ((برس ريدر))، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بإمكانية الوصول المجاني إلى مجموعة واسعة من محتوى ((برس ريدر)) ومن خلال الاتصال بشبكة ((واي فاي)) الخاصة بصالة درجة الأعمال ومن ثم تنزيل تطبيق ((برس ريدر))، حيث يستطيع المسافرون البحث عن منشوراتهم المفضلة وتنزيلها قبل رحلتهم.

وقال دانييل كريسون، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في ((فلاي دبي)): نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع ((برس ريدر)) وخلال السنوات الماضية، استثمرنا في التقنيات الجديدة كجزء من التزامنا بتحسين تجربة العملاء وتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب. تتميز أحدث طائرات ((فلاي دبي)) بنظام رييف للترفيه الجوي، المقدم من شركة سافران للابتكار والذي يوفر نظاماً ترفيهياً على ظهر المقعد بشاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب، وهي متاحة للمسافرين في الدرجة السياحية إذا اختاروا شراء باقة ترفيهية وهي خدمة مجانية لركاب درجة الأعمال.

وقال كارلوس مارتينز، مدير الشراكات في برس ريدر: ((نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع فلاي دبي وتعزيز حضورنا على متن رحلاتها، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنشورات الجذابة من خلال نظام فلاي دبي، فإننا نوفر للمسافرين محتوى قراءة عالي الجودة أثناء رحلتهم)). تضم شبكة فلاي دبي المتنامية أكثر من 120 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول حديث يتألف 84 طائرة.

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