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البنتاغون: وزير الدفاع في حالة جيدة لكن موعد خروجه من المشفى غير معلوم

1/10/2024 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع لويد أوستن ما زال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى، وإنه في حالة جيدة بمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند الأمريكية، مضيفة أنها ليست لديها موعد محدد لخروجه من المستشفى.

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