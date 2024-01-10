البنتاغون: وزير الدفاع في حالة جيدة لكن موعد خروجه من المشفى غير معلوم
التاريخ
1/10/2024 7:24:49 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع لويد أوستن ما زال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى، وإنه في حالة جيدة بمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند الأمريكية، مضيفة أنها ليست لديها موعد محدد لخروجه من المستشفى.
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