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النفط يتراجع 1% بعد زيادة مفاجئة في المخزون الأمريكي

1/10/2024 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار النفط بنحو دولار،
الأربعاء، عند التسوية بعد قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية أثارت مخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً، أي ما يعادل واحداً
بالمئة، إلى 76.80 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً، أي ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 71.37 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في وقت مبكر من الجلسة، لكنها تراجعت بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وقفزات أكبر من المتوقع في تخزين البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير
إلى 432.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 700 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت ثمانية ملايين برميل بينما قفزت مخزونات نواتج التقطير 6.5 ملايين برميل.

وفاقم ضعف التوقعات الاقتصادية في أوروبا المخاوف بشأن الطلب.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، الأربعاء، إن الاقتصاد ربما كان في حالة ركود في الربع الأخير ولا تزال التوقعات ضعيفة.

وظل بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من انقطاع الإمدادات المحتمل في الشرق الأوسط أثناء الحرب بين إسرائيل و(حماس).

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