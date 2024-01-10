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الريال يهزم أتلتيكو مدريد ويتأهل لنهائي كأس السوبر

1/10/2024 7:24:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5 / 3 مساء الأربعاء بعد مباراة ماراثونية على ملعب الأول بارك بالسعودية ليتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف مبكر سجله ماريو هيرموسو في الدقيقة السابعة، ورد الريال بهدفين سجلهما أنتونيو روديجير وفيرلان ميندي في الدقيقتين 20 و30.

وأدرك أتلتيكو مدريد التعادل بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

في الدقيقة 78 تقدم أتلتيكو مدريد بهدف ثالث سجله كيبا أريزبالاجا حارس مرمى ريال مدريد بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك داني كارباخال التعادل في الدقيقة 85.

امتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3/3.

ونجح ريال مدريد في حسم الأمور لصالحه بهدفين في وقت متأخر، حيث أضاف الهدف الرابع عن طريق ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 116.

وسجل إبراهيم دياز الذي حل بديلا في الشوط الثاني الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 122.

وينتظر ريال مدريد الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين فريقي برشلونة وأوساسونا ، غدا الخميس.

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