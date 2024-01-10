الريال يهزم أتلتيكو مدريد ويتأهل لنهائي كأس السوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5 / 3 مساء الأربعاء بعد مباراة ماراثونية على ملعب الأول بارك بالسعودية ليتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
تقدم أتلتيكو مدريد بهدف مبكر سجله ماريو هيرموسو في الدقيقة السابعة، ورد الريال بهدفين سجلهما أنتونيو روديجير وفيرلان ميندي في الدقيقتين 20 و30.
وأدرك أتلتيكو مدريد التعادل بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.
في الدقيقة 78 تقدم أتلتيكو مدريد بهدف ثالث سجله كيبا أريزبالاجا حارس مرمى ريال مدريد بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك داني كارباخال التعادل في الدقيقة 85.
امتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3/3.
ونجح ريال مدريد في حسم الأمور لصالحه بهدفين في وقت متأخر، حيث أضاف الهدف الرابع عن طريق ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 116.
وسجل إبراهيم دياز الذي حل بديلا في الشوط الثاني الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 122.
وينتظر ريال مدريد الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين فريقي برشلونة وأوساسونا ، غدا الخميس.
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