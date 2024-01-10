في خطوة تاريخية.. أمريكا تمنح الضوء الأخضر لصناديق بتكوين المتداولة في البورصة

وافقت الهيئات التنظيمية الأمريكية لأول مرة على الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر بشكل مباشر في "بتكوين"، وهي خطوة تعد حدثاً تاريخياً لقطاع الأصول الرقمية البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار تقريباً، والذي سيزيد الوصول إلى أكبر عملة مشفرة في وول ستريت وخارجها، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة.

وصرحت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، التي يشمل تفويضها المكون من ثلاثة أجزاء حماية المستثمرين، لـ11 صندوقاً ببدء التداول اليوم الخميس.

وتعد الموافقات تعتبر أيضاً بمثابة استسلام نادر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد معارضة دامت لأكثر من عقد، منذ أن اقترح تايلر وكاميرون وينكليفوس لأول مرة إنشاء صندوق "بتكوين" المتداول في البورصة في 2013.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من منشور كاذب على حساب هيئة الأوراق المالية والبورصة على "إكس" والذي ادعى أن الوكالة وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة. وقالت الهيئة التنظيمية لاحقاً إن الحساب قد تم اختراقه، مما تسبب في تقلب سعر "بتكوين" على نطاق واسع.

ارتفع سعر "بتكوين" نحو

1% إلى 45,729 دولار بعد صدور الموافقات.

أدى الطلب المفاجئ الذي قدمته شركة "بلاك روك" في يونيو الماضي، والذي أعقبه حكم محكمة الاستئناف الذي وصف رفض طلب مختلف بأنه "تعسفي ومتقلب"، إلى ارتفاع حاد في أسعار العملة المشفرة مع تكهنات بأن المنظمين الأمريكيين سيمنحون موافقتهم أخيراً للأداة.

وزاد سعر "بتكوين" بأكثر من الضعف في العام 2023 ، بعدما هوت بأكثر من 64% في العام 2022.

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