ليفربول ينتفض وينتصر 2-1 على فولهام بذهاب قبل نهائي كأس الرابطة

سجل كورتيس جونز وكودي جاكبو هدفين بفارق ثلاث دقائق بينهما ليقودا ليفربول للعودة من التأخر بهدف إلى انتصار 2-1 على فولهام في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وهدد فولهام بأن يلحق الخسارة الأولى بالفريق، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة برصيد تسعة ألقاب، على أرضه هذا الموسم بعد أن افتتح ويليان التسجيل في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة ليسدد البرازيلي الكرة من على داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس كاومين كيلير.

وسيطر ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الكرة وتمكن أخيرا من تجاوز خط دفاع فولهام المنظم جيدا ليسجل جونز في الدقيقة 68 بفضل تسديدة من مسافة 25 مترا غيرت اتجاهها بشدة بعدما اصطدمت في ظهر توسين أدارابيويو.

وتمكن البديل جاكبو من وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 71 بعدما وضع تمريرة داروين نونيز العرضية عند القائم القريب بسهولة في الشباك.

وافتقد ليفربول لخدمات محمد صلاح، المشارك في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم والذي انضم لتشكيلة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وترينت ألكسندر-أرنولد الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال فوز الفريق أمام أرسنال يوم الأحد الماضي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيتوجه ليفربول إلى ملعب كرافين كوتيدج لخوض مباراة الإياب يوم 24 يناير

الجاري. وتعرض تشيلسي لخسارة مفاجئة 1-صفر أمام ميدلسبره الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في مباراة الذهاب من قبل النهائي الآخر أمس الثلاثاء.



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