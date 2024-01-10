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أوكرانيا: هجمات صاروخية روسية مكثفة تستهدف خاركيف

1/10/2024 7:24:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبلغت السلطات المحلية في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا مرة أخرى عن هجمات صاروخية روسية مكثفة.

وأفادت تقارير بإصابة تسعة أشخاص على الأقل في القصف مساء الأربعاء. وهاجم الجيش الروسي بصواريخ مضادة للطائرات من طراز (إس 300) المحولة، حسبما كتب الحاكم العسكري في خاركيف أوليه سينيهوبوف على تليجرام.

وقال في منشوره إن هدفاً مدنياً أصيب بأضرار لكنه لم يقدم في البداية مزيدا من التفاصيل. وبالإضافة إلى خاركيف، تم الإبلاغ عن قصف من منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك في المساء.

وبعد عامين تقريباً من بدء روسيا حربها ضد أوكرانيا، تقصف موسكو حالياً الدولة المجاورة بالصواريخ وصواريخ كروز والطائرات القتالية المسيرة.

وغالباً ما يتم استهداف خاركيف، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً فقط عن الحدود مع روسيا. وقبل حلول العام الجديد مباشرة، هز المدينة هجوم عنيف بشكل خاص أصيب فيه عشرات الأشخاص.

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