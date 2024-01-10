إسرائيل تَمثُل اليوم أمام «العدل الدولية» بجريمة الإبادة

تمثل إسرائيل اليوم، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ذلك في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب أفريقيا، تتهمها بارتكاب جريمة ((إبادة جماعية)) ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبموجب الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر الماضي على خلفية تورط إسرائيل في ((أعمال إبادة جماعية)) ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حددت المحكمة يومي 11 و12 يناير الجاري لعقد جلسات الاستماع.

وتقدم جنوب أفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا في الدعوى لمحكمة العدل الدولية ((الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها)).

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن خطوة جنوب أفريقيا الشجاعة تتسق مع المسار القانوني الذي اعتمدته دولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين على مدار 75 عاماً.

وأشار إلى أن هذه الدعوى ستسهم في تحقيق العدالة الدولية وترفض الإبادة وتنهي المخالفات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول ليس فقط بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.

وقال عوض الله: ((إن المحكمة ستستمع بهيئتها المكونة من 15 قاضياً في اليوم الأول، لدولة جنوب أفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، وفي اليوم الثاني ستستمع لإسرائيل ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة)). وأعرب عوض الله عن أمله بصدور قرار وحكم سريع من محكمة العدل الدولية، لأن الوقت في غزة من دم، وألم، وأن يتم وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

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