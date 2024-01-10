الشيخة مي: ((نؤكد رهان الثقافة))مركز الشيخ إبراهيم يحتفي بذكرى تأسيسه مع الفنانة المصرية نسمة محجوب

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وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬ذكرى‭ ‬التأسيس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬لنؤكد‭ ‬رهان‭ ‬الثقافة،‭ ‬و«الإنسان‮»‬‭ ‬هو‭ ‬المستثمر‭ ‬الأساسي‭ ‬لها‭ ‬وعابر‭ ‬لكل‭ ‬الحدود‭ ‬الجغرافية،‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المكون‭ ‬التاريخي‭ ‬وصون‭ ‬الموروث‭ ‬الثقافي‭ ‬وشاهد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الحضارات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والتعددية‭ ‬الثقافية‭ ‬لكل‭ ‬المفكرين‭ ‬والأدباء‭ ‬والفنانين،‭ ‬وحاضن‭ ‬لكل‭ ‬المجالات‭ ‬الإنمائية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التنمية‭ ‬الثقافية‮»‬‭.‬

‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬المغنية‭ ‬نسمة‭ ‬محجوب‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬ستار‭ ‬أكاديمي‭ ‬بنسخته‭ ‬الثامنة،‭ ‬وشاركت‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬العربية‭ ‬لفيلم‭ ‬ديزني‭ ‬ملكة‭ ‬الثلج‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬إلسا‭ ‬حوارًا‭ ‬وغناءً،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدبلجة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬بأعمال‭ ‬مسرحية‭ ‬مع‭ ‬فنانين‭ ‬كبار،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬م‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬مشروع‭ ‬تخرجها‭ ‬منبثقا‭ ‬من‭ ‬مسرحية‭ ‬البؤساء‭ ‬المعروفة،‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬بتأديتها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬الأمريكية‭. ‬لنسمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألبومات‭ ‬الغنائية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬يتفرع‭ ‬عنه‭ ‬28‭ ‬موقعاً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬والمعرفة،‭ ‬ويحمل‭ ‬في‭ ‬جعبته‭ ‬رصيداً‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬العلمية‭ ‬والثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والسياسية،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬المركز‭ ‬إشادة‭ ‬عالمية‭ ‬وعربية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الثقافي‭ ‬وصون‭ ‬التراث‭ ‬البحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬منها‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وبالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬مسار‭ ‬طريق‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬جائزة‭ ‬الأغا‭ ‬خان‭ ‬للعمارة‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬إحياء‭ ‬منطقة‭ ‬المحرق‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬المركز‭ ‬حاليًا‭ ‬بدراسة‭ ‬8‭ ‬بيوت‭ ‬مستقبلية‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬تاريخها‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬المحرق‭ ‬والمنامة‭.‬

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