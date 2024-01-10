الشيخة مي: ((نؤكد رهان الثقافة))مركز الشيخ إبراهيم يحتفي بذكرى تأسيسه مع الفنانة المصرية نسمة محجوب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يحتفي مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بذكرى تأسيسه الثانية والعشرين مع الفنانة المصرية نسمة محجوب في أمسية غنائية عنوانها «ليلة أرومة»، تقدم من خلالها توليفة من الموسيقى الطربية والمستقلة الحديثة الاستثنائية، والمختلفة في الألحان والروائع الموسيقية، يكون ذلك ضمن الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، تزامناً مع فعاليات ربيع الثقافة في نسخته الــ18، يوم غد الجمعة 12 يناير 2024 عند الساعة الثامنة مساءً في مقر مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، كما يمكن متابعة الأمسية الغنائية من خلال رابط البث المباشر للفعالية:
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وبهذه المناسبة قالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم: «تأتي ذكرى التأسيس في كل عام، لنؤكد رهان الثقافة، و«الإنسان» هو المستثمر الأساسي لها وعابر لكل الحدود الجغرافية، في رفد المكون التاريخي وصون الموروث الثقافي وشاهد على كل الحضارات، مؤكدةً أن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث يراهن على التنوع الثقافي والتعددية الثقافية لكل المفكرين والأدباء والفنانين، وحاضن لكل المجالات الإنمائية في إطار التنمية الثقافية».
من المعروف أن المغنية نسمة محجوب قد فازت في ستار أكاديمي بنسخته الثامنة، وشاركت عام 2013 في النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج في دور إلسا حوارًا وغناءً، إذ تعتبر أول تجربة لها في الدبلجة.
كما شاركت بأعمال مسرحية مع فنانين كبار، منذ عام 2013 م حين كان مشروع تخرجها منبثقا من مسرحية البؤساء المعروفة، والتي قامت بتأديتها في العديد من الولايات الأمريكية. لنسمة العديد من الألبومات الغنائية.
يذكر أن مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث الذي تأسس عام 2022 يتفرع عنه 28 موقعاً في مجالات الثقافة والبحوث والمعرفة، ويحمل في جعبته رصيداً من الإصدارات العلمية والثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية، كما نال المركز إشادة عالمية وعربية في العمل الثقافي وصون التراث البحريني، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز منها عام 2019، وبالمشاركة مع مسار طريق اللؤلؤ، جائزة الأغا خان للعمارة عن مشروع «إحياء منطقة المحرق»، كما يقوم المركز حاليًا بدراسة 8 بيوت مستقبلية لإعادة إحياء تاريخها بين مدينتي المحرق والمنامة.
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