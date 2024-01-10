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الأحد.. تدشين كتاب ((تأويلية بول ريكور وتجديد المنهج النقدي العربي: ذخيرة الشاعر علي عبدالله خليفة))

1/10/2024 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينظم‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬عند‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬احتفالية‭ ‬لتدشين‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬تأويلية‭ ‬بول‭ ‬ريكور‭ ‬وتجديد‭ ‬المنهج‭ ‬النقدي‭ ‬العربي‭: ‬ذخيرة‭ ‬الشاعر‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬نموذجا‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬دعوة‭ ‬المؤلفة‭ ‬الأستاذة‭ ‬نبيلة‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالجليل‭ ‬غزالة‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬استاذ‭ ‬الأدب‭ ‬الحديث‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتحدث‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬وأبعادها‭. ‬

ستعرض‭ ‬المؤلفة‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬مضمون‭ ‬كتابها‭ ‬ودواعيه‭ ‬وسيتفضل‭ ‬المشاركون‭ ‬بالتعليق‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬الكتاب‭ ‬بينما‭ ‬سيتولى‭ ‬إدارة‭ ‬الحوار‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬فهد‭ ‬حسين‭. ‬

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