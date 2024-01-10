الأحد.. تدشين كتاب ((تأويلية بول ريكور وتجديد المنهج النقدي العربي: ذخيرة الشاعر علي عبدالله خليفة))

الأحد.. تدشين كتاب ((تأويلية بول ريكور وتجديد المنهج النقدي العربي: ذخيرة الشاعر علي عبدالله خليفة))
التاريخ
1/10/2024 7:21:13 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ينظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي عند الثامنة مساء الأحد 14 يناير 2024 احتفالية لتدشين كتاب «تأويلية بول ريكور وتجديد المنهج النقدي العربي: ذخيرة الشاعر علي عبدالله خليفة نموذجا»، حيث تمت دعوة المؤلفة الأستاذة نبيلة أحمد علي من السويد والأستاذ الدكتور عبدالجليل غزالة من المغرب العربي إلى جانب الأستاذ الدكتور عبدالفتاح أحمد يوسف استاذ الأدب الحديث بجامعة البحرين للتحدث حول هذه التجربة وأبعادها.
ستعرض المؤلفة نبذة عن مضمون كتابها ودواعيه وسيتفضل المشاركون بالتعليق على مضمون الكتاب بينما سيتولى إدارة الحوار الأستاذ الدكتور فهد حسين.
كلمات دالة
MENAFN10012024000055011008ID1107706611
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.