تعزيز وصون حقوق الإنسان مرتكز ثابت لاستدامة جهود التنمية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاءت‭ ‬انطلاقة‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬تلبية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬إنسانية‭ ‬أمنية،‭ ‬وإضافة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الحديثة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي،‭ ‬بما‭ ‬يتواءم‭ ‬مع‭ ‬الآليات‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬أوسع‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتسامح‭ ‬والمحبة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعي‭ ‬والأسري،‭ ‬وخفض‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أساليب‭ ‬حديثة‭ ‬مستدامة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬إيلام‭ ‬الجاني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إصلاحه‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬يجسد‭ ‬كذلك‭ ‬عمق‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬وأن‭ ‬يتوازى‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وما‭ ‬يهدف‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬غايات‭ ‬نبيلة‭ ‬للفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬كلف‭ ‬سموه‭ ‬حينها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬بما‭ ‬يرفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬انطلق‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬2022،‭ ‬وشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬وإضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬لمشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬

ويعتبر‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭) ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬البرنامج‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أهدافه‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬المستفيدين‭ ‬وإعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬بعد‭ ‬تدريبهم‭ ‬ووضعهم‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الخطأ‭ ‬ليس‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بل‭ ‬بالإمكان‭ ‬النهوض‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬السابقة‭ ‬وتصحيحها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬بوضوح‭ ‬شعار‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ (‬خطأ‭.. ‬إصلاح‭.. ‬نجاح‭).‬

ويأتي‭ ‬حصول‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإشادات‭ ‬الدولية،‭ ‬وأخرها‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬للمساكن‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بشكل‭ ‬دولي،‭ ‬وذلك‭ ‬لبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭)‬،‭ ‬كأول‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬الاعتماد،‭ ‬ليعكس‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اعتراف‭ ‬دولي‭ ‬نظير‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬التجارب‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬الحقوقية‭ ‬المتميزة‭ ‬للمملكة‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬نجاحًا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتوالية‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيقها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ترسيخ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬عبر‭ ‬التزامها‭ ‬بتطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬والأطر‭ ‬الدولية‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وكفالة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬للجميع‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬النافذة،‭ ‬وما‭ ‬انضمت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬معاهدات‭ ‬ومواثيق‭ ‬دولية‭ ‬وأبرزها‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.

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وقد‭ ‬نال‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بفضل‭ ‬الالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬الأسس‭ ‬والمعايير‭ ‬المتبعة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التأهيل‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وكثمرة‭ ‬لجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬لتأكيد‭ ‬تناسبها‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية‭ ‬والصحية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬والإدارية‭ ‬والقانونية،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬في‭ ‬أقصر‭ ‬فترة‭ ‬تدقيق‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬المنظمة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الأداء‭ ‬المتواصل‭ ‬نحو‭ ‬الاحترافية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬البرنامج‭.‬

كما‭ ‬حظى‭ ‬البرنامج‭ ‬بإشادة‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والديمقراطية‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬والكومنولث‭ ‬لعام‭ ‬2022م،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإشارات‭ ‬الإيجابية‭ ‬بشأن‭ ‬حالة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬الأمن‭ ‬والعدالة،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬التقرير‭ ‬مواصلة‭ ‬البحرين‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬تشريعات‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬973‭ ‬مستفيدا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022م،‭ ‬وأن‭ ‬اعداد‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬ازدياد،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬1575‭ ‬مستفيدا،‭ ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬منذ‭ ‬البدء‭ ‬بتطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬6289‭ ‬مستفيدا،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لجميع‭ ‬النزلاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قضوها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭.‬

ويُعد‭ ‬البرنامج‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تجربة‭ ‬مبتكرة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‭ ‬لتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬المستفيدين‭ ‬متوسطي‭ ‬وشديدي‭ ‬الخطورة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لإعادة‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بفضل‭ ‬مبادراتها‭ ‬الرائدة‭ ‬وغير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬وعلامة‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ترسيخ‭ ‬العدالة‭ ‬وحماية‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬البرنامج‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬48‭ ‬مرشحًا،‭ ‬وتمكن‭ ‬96 % ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭. ‬وأثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬حصل‭ ‬21‭ ‬مستفيدًا‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬دائمة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وفتح‭ ‬نجاح‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬المجال‭ ‬واسعًا‭ ‬لبدء‭ ‬عمل‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬57‭ ‬مستفيد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬وكذلك‭ ‬البدء‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدفعة‭ ‬الثالثة‭.‬

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