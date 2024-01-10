مذكرة تفاهم بين البوليتكنك و((البحرين التخصصي)) للنهوض بالكوادر الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية البروفيسور كيران أوكوهان أهمية البرامج المشتركة التدريبية والتعليمية المتكاملة التي من شأنها صقل مهارات الكوادر الوطنية وتطويرها، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة بين البوليتكنك ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مجالات التعليم والتدريب، والبحث العلمي، والابتكار، والإبداع.
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين بوليتكنك البحرين ومستشفى البحرين التخصصي ممثلًا في المدير العام الدكتور قاسم عرداتي، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم والتدريب والتطوير والتنمية الصحية، بما يسهم في انخراط الأفراد في سوق العمل بكفاءة وفاعلية، تجسيدًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومواكبة لاحتياجات سوق العمل وتحولاته.
وأشار البروفيسور أوكوهان إلى أن البوليتكنك تنظر إلى هذه الشراكة من باب دورها ومسؤوليتها في تحسين واقع الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبالتالي دعم القطاع الصحي في المملكة من خلال رفد مؤسسات الخدمات الصحية بالخبرات والكفاءات الوطنية، ومن منطلق الخطة الاستراتيجية للبوليتكنك 2023 - 2026 القائمة على تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المواكبة للتوجهات الاقتصادية للمملكة واحتياجات سوق العمل، وبعد إعادة تنظيم هيكلة المؤسسة باستحداث إدارات جديدة من ضمنها إدارة الصحة المساندة.
وبدوره، عبّر العضو المنتدب لمستشفى البحرين التخصصي الدكتور قاسم عرداتي بالقول إن كل من بوليتكنك البحرين ومستشفى البحرين التخصصي تسعيان إلى التنسيق والتعاون بينهما في عديد من المجالات؛ والتي تشمل مواضع العمل الطلابية والمشاريع التعاونية والتدريب الداخلي والمهني، وتبادل المعرفة والخبرة والأفكار، وتقييم أداء الطلبة مما يسمح لهم في تعزيز فرصهم للحصول على وظائف، والمشاركة في تطوير دراسات الحالة والمشاريع الخاصة بالصناعة لإدراجها في المناهج الدراسية القائمة على حل المشكلات، إضافة إلى تنظيم الزيارات والمنتديات والمؤتمرات واستضافة المتحدثين. إلى جانب التعاون في مشاريع البحوث والدراسات ومشاريع التخرج.
الجدير بالذكر أن البوليتكنك وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ( NHRA )، قامت بإطلاق أول برنامج تدريبي في المملكة لنيل «شهادة في الوقاية من العدوى ومكافحتها»، يستهدف بشكل خاص أخصائيي الرعاية الصحية، حيث يعمل على إكسابهم المعرفة والمهارات التي ستمكنهم من نيل شهادة معتمدة في الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتخطيط وتطبيق معايير وإرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها في مختلف المؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية، من أجل توفير بيئة صحية لجميع العملاء. بإكمال المتدرب لهذا البرنامج سوف يحصل على شهادة في الوقاية من العدوى ومكافحتها، وسيكتسب المعرفة ومهارات حديثة في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتي ستكون قابلة للتطبيق بشكل كبير في مكان العمل، كما من شأن هذه الشهادة أن تمكن المتدرب من التقدم الوظيفي في مجال عمله.
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