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مذكرة تفاهم بين البوليتكنك و((البحرين التخصصي)) للنهوض بالكوادر الوطنية

1/10/2024 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬أهمية‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬التدريبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬البوليتكنك‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والإبداع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬ومستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬ممثلًا‭ ‬في‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬قاسم‭ ‬عرداتي،‭ ‬تهدف‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬والتنمية‭ ‬الصحية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬انخراط‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لرؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬ومواكبة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتحولاته‭.‬

وأشار‭ ‬البروفيسور‭ ‬أوكوهان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البوليتكنك‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬دورها‭ ‬ومسؤوليتها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬واقع‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بالخبرات‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبوليتكنك‭ ‬2023‭ - ‬2026‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬المواكبة‭ ‬للتوجهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وبعد‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬هيكلة‭ ‬المؤسسة‭ ‬باستحداث‭ ‬إدارات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬المساندة‭.‬

وبدوره،‭ ‬عبّر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬الدكتور‭ ‬قاسم‭ ‬عرداتي‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬ومستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬تسعيان‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات؛‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مواضع‭ ‬العمل‭ ‬الطلابية‭ ‬والمشاريع‭ ‬التعاونية‭ ‬والتدريب‭ ‬الداخلي‭ ‬والمهني،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرة‭ ‬والأفكار،‭ ‬وتقييم‭ ‬أداء‭ ‬الطلبة‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬دراسات‭ ‬الحالة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصناعة‭ ‬لإدراجها‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشكلات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الزيارات‭ ‬والمنتديات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬واستضافة‭ ‬المتحدثين‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬ومشاريع‭ ‬التخرج‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البوليتكنك‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ (‬ NHRA ‭)‬،‭ ‬قامت‭ ‬بإطلاق‭ ‬أول‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لنيل‭ ‬‮«‬شهادة‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬ومكافحتها‮»‬،‭ ‬يستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أخصائيي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إكسابهم‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬ستمكنهم‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬شهادة‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬ومكافحتها،‭ ‬والتخطيط‭ ‬وتطبيق‭ ‬معايير‭ ‬وإرشادات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬ومكافحتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭. ‬بإكمال‭ ‬المتدرب‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬سوف‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬ومكافحتها،‭ ‬وسيكتسب‭ ‬المعرفة‭ ‬ومهارات‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬ومكافحتها،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬المتدرب‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله‭.‬

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