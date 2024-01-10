وزير الإعلام: مسابقة العيد الوطني 2023 شهدت إقبالًا جماهيريًا واسع النطاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تشهد نماءً مستمرًا في كل المجالات، ونجحت في أن تقدم للعالم نموذجًا فريدًا في التنمية الشاملة التي وضعت المواطن في صدارة الاهتمام.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء في مجمع وزارة الإعلام بمدينة عيسى، لتكريم الفائزين والرعاة الداعمين لمسابقة العيد الوطني، التي نظمتها الوزارة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وقال وزير الإعلام إن الوزارة حرصت على مواكبة هذه المناسبة الغالية بما يليق بمكانتها في نفوس الجميع، وعملت على تقديم تغطية إعلامية تركز على مضامينها الوطنية، ورصد ما تشهده مسيرة بناء الوطن من تصاعد في ظل التوجيهات الملكية السامية، وجهود الحكومة، وعطاءات أبناء البحرين المخلصة من أجل تقدم مملكة البحرين ورفعتها.
وأشار إلى أن مسابقة العيد الوطني 2023، شهدت إقبالًا جماهيريًا واسع النطاق، وقد فاز فيها 37 مشاركًا بجوائز متعددة تراوحت قيمتها المالية بين 600 إلى 1600 دينار بحريني، (بالإضافة إلى العديد من الجوائز المالية في المسابقات التي تم تخصيصها لزوّار القرية التراثية).
وأعرب وزير الإعلام عن جزيل شكره وتقديره لجميع الرعاة والداعمين للمسابقة من مؤسسات القطاعين العام والخاص على مبادراتهم التي تدعم نماء الوطن وتقدمه، مشيدًا بجهود كوادر الوزارة والقائمين على المسابقة من أجل نجاحها، متمنيًا للجميع دوام النجاح والتوفيق.
وفي ختام الاحتفال، قام وزير الإعلام بتسليم الجوائز للفائزين بمسابقة العيد الوطني، ثم كرّم الوزير رعاة مسابقة العيد الوطني، وهم بابكو إنرجيز، بنك البحرين الوطني، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بنك السلام، سيكو، مقاولات الكوهجي للكهرباء والإنشاء.
كما تم تكريم رعاة مسابقة برنامج القرية التراثية بمناسبة العيد الوطني، وهم بيت التمويل الكويتي – البحرين، بنك البحرين الإسلامي، بنك إلى.
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