وزير الإعلام: مسابقة العيد الوطني 2023 شهدت إقبالًا جماهيريًا واسع النطاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬لتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬والرعاة‭ ‬الداعمين‭ ‬لمسابقة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الوزارة‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية‭ ‬بما‭ ‬يليق‭ ‬بمكانتها‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الجميع،‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬مضامينها‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورصد‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مسيرة‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وجهود‭ ‬الحكومة،‭ ‬وعطاءات‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعتها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬2023،‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالًا‭ ‬جماهيريًا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق،‭ ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬37‭ ‬مشاركًا‭ ‬بجوائز‭ ‬متعددة‭ ‬تراوحت‭ ‬قيمتها‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬إلى‭ ‬1600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ (‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لزوّار‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭).‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الرعاة‭ ‬والداعمين‭ ‬للمسابقة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬مبادراتهم‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نماء‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬كوادر‭ ‬الوزارة‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نجاحها،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاحتفال،‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بتسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬للفائزين‭ ‬بمسابقة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬ثم‭ ‬كرّم‭ ‬الوزير‭ ‬رعاة‭ ‬مسابقة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬وهم‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬سيكو،‭ ‬مقاولات‭ ‬الكوهجي‭ ‬للكهرباء‭ ‬والإنشاء‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬رعاة‭ ‬مسابقة‭ ‬برنامج‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬وهم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ – ‭ ‬البحرين،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بنك‭ ‬إلى‭.‬

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