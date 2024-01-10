Thursday, 11 January 2024 05:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الإعلام: مسابقة العيد الوطني 2023 شهدت إقبالًا جماهيريًا واسع النطاق

1/10/2024 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تشهد‭ ‬نماءً‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬للعالم‭ ‬نموذجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الاهتمام‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬لتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬والرعاة‭ ‬الداعمين‭ ‬لمسابقة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الوزارة‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية‭ ‬بما‭ ‬يليق‭ ‬بمكانتها‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الجميع،‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬مضامينها‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورصد‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مسيرة‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وجهود‭ ‬الحكومة،‭ ‬وعطاءات‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورفعتها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬2023،‭ ‬شهدت‭ ‬إقبالًا‭ ‬جماهيريًا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق،‭ ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬37‭ ‬مشاركًا‭ ‬بجوائز‭ ‬متعددة‭ ‬تراوحت‭ ‬قيمتها‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬إلى‭ ‬1600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ (‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لزوّار‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭).‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الرعاة‭ ‬والداعمين‭ ‬للمسابقة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬مبادراتهم‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نماء‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬كوادر‭ ‬الوزارة‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نجاحها،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاحتفال،‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بتسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬للفائزين‭ ‬بمسابقة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬ثم‭ ‬كرّم‭ ‬الوزير‭ ‬رعاة‭ ‬مسابقة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬وهم‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬سيكو،‭ ‬مقاولات‭ ‬الكوهجي‭ ‬للكهرباء‭ ‬والإنشاء‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬رعاة‭ ‬مسابقة‭ ‬برنامج‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬وهم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بنك‭ ‬إلى‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10012024000055011008ID1107706607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث