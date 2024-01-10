بعثة البحرين للحج توقع اتفاقيات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج البحرينيين

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- Akhbar Al Khaleej) وقعت بعثة مملكة البحرين للحج برئاسة فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان عددًا من الاتفاقيات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج البحرينيين والمقيمين، وذلك في إطار سعي البعثة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج وفق قرارات اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بناءً على المعايير المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وثمن عاليًا فضيلة الشيخ القطان جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في تسخير كافة الإمكانيات والعمل الدؤوب لضمان تقديم الخدمات لضيوف الرحمن على النحو الأفضل.
جاء ذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة جدة.
وجرى التوقيع مع شركة ضيوف البيت المتخصصة في تقديم خدمات المشاعر والإعاشة وكافة تجهيزات مخيمات حجاج البحرين في المشاعر، كما وقعت البعثة مع شركة مكتب الوكلاء الموحد لتقديم خدمات الاستقبال في المنافذ وتسهيل خروج الحجاج من المطارات وتفويجهم للسكن.
كما تم التوقيع مع النقابة العامة للسيارات، وهي الجهة المشرفة على اعتماد الحافلات وفقًا للاشتراطات المعمول بها في موسم الحج، والتي تعنى بنقل الحجاج من وإلى كافة المطارات، وإلى الصلوات في الحرم المكي ومخيمات المشاعر.
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