بعثة البحرين للحج توقع اتفاقيات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج البحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وثمن‭ ‬عاليًا‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬القطان‭ ‬جهود‭ ‬حكومة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬لضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأفضل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬خدمات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة‭.‬

وجرى‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ضيوف‭ ‬البيت‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬المشاعر‭ ‬والإعاشة‭ ‬وكافة‭ ‬تجهيزات‭ ‬مخيمات‭ ‬حجاج‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المشاعر،‭ ‬كما‭ ‬وقعت‭ ‬البعثة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مكتب‭ ‬الوكلاء‭ ‬الموحد‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الاستقبال‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬وتسهيل‭ ‬خروج‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬المطارات‭ ‬وتفويجهم‭ ‬للسكن‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬النقابة‭ ‬العامة‭ ‬للسيارات،‭ ‬وهي‭ ‬الجهة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الحافلات‭ ‬وفقًا‭ ‬للاشتراطات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الحج،‭ ‬والتي‭ ‬تعنى‭ ‬بنقل‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬كافة‭ ‬المطارات،‭ ‬وإلى‭ ‬الصلوات‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬المكي‭ ‬ومخيمات‭ ‬المشاعر‭.‬

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