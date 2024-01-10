محافظ العاصمة يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مكتبه بمبنى المحافظة في القضيبية، السفيرة ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها.
وأشاد المحافظ خلال اللقاء بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والتي تعززت من خلال الزيارات المتبادلة للقادة والمسؤولين في البلدين الشقيقين، بما أسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.
كما استعرض الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها وتنميتها من خلال اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة العاصمة ومحافظة القاهرة، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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