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محافظ العاصمة يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر

1/10/2024 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بمبنى‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬القضيبية،‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينها‭.‬

وأشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بمتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬تعززت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬للقادة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وفرص‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاق‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬ومحافظة‭ ‬القاهرة،‭ ‬وبحثا‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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