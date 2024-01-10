وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة:اعتماد برنامج السجون المفتوحة يعكس مسار تطور المنظومة العقابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ACA

وأكدت‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬يعكس‭ ‬مسار‭ ‬تطور‭ ‬المنظومة‭ ‬العقابية‭ ‬ومدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬الاندماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصقل‭ ‬ذواتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬أفرادًا‭ ‬إيجابيين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ونوهت‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬رؤية‭ ‬عصرية‭ ‬وأنموذجًا‭ ‬عمليًا‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬العقوبة‭ ‬البديلة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬العقابية‭ ‬والإصلاحية‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭.‬

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