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وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة:اعتماد برنامج السجون المفتوحة يعكس مسار تطور المنظومة العقابية

1/10/2024 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬دانة‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬وكيل‭ ‬المحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بحصول‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭) ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬الأسس‭ ‬والمعايير‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬كأول‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭.‬

وأكدت‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬يعكس‭ ‬مسار‭ ‬تطور‭ ‬المنظومة‭ ‬العقابية‭ ‬ومدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬الاندماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصقل‭ ‬ذواتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬أفرادًا‭ ‬إيجابيين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ونوهت‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬رؤية‭ ‬عصرية‭ ‬وأنموذجًا‭ ‬عمليًا‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬العقوبة‭ ‬البديلة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬العقابية‭ ‬والإصلاحية‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭.‬

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