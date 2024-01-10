وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة:اعتماد برنامج السجون المفتوحة يعكس مسار تطور المنظومة العقابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحصول مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (
ACA ) بعد اجتياز الأسس والمعايير المقررة من قبل الجمعية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد.
وأكدت الزياني أن هذا الاعتماد يعكس مسار تطور المنظومة العقابية ومدى الاهتمام في تطبيق أحدث الاتجاهات والممارسات الدولية في مجال إعادة تأهيل المحكومين ومساعدتهم في الاندماج الاجتماعي وصقل ذواتهم ليكونوا أفرادًا إيجابيين في الحياة الاجتماعية.
ونوهت بجهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق برنامج السجون المفتوحة الذي قدّم رؤية عصرية وأنموذجًا عمليًا في تطبيقات العقوبة البديلة الهادفة إلى تحقيق الغاية العقابية والإصلاحية في آن واحد.
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