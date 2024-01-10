فيديو يظهر مركبة إسرائيلية تدهس جثة فلسطيني قُتل في مداهمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أظهر‭ ‬مقطع‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬التقطته‭ ‬كاميرا‭ ‬مراقبة‭ ‬خارج‭ ‬منزل‭ ‬بمدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬مركبة‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تدهس‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬جثة‭ ‬فلسطيني‭ ‬أصيب‭ ‬بطلقات‭ ‬نارية‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬مركبة‭ ‬دهست‭ ‬الجثة‭ ‬دون‭ ‬عمد‭ ‬بعد‭ ‬تدخلها‭ ‬لإجلاء‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬قيد‭ ‬المراجعة‭.‬

ولم‭ ‬تعلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬اللقطات‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬كوماندوس‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬داهمت‭ ‬طولكرم‭ ‬لاعتقال‭ ‬أحد‭ ‬المطلوبين‭ ‬وقتلت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬اشتباك‭.‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬وتطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشبان،‭ ‬أحدهم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كان‭ ‬مسلحا،‭ ‬وهم‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭. ‬

وسقط‭ ‬اثنان‭ ‬إثر‭ ‬إصابتهما،‭ ‬بينما‭ ‬أظهر‭ ‬مقطع‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬مختلفة‭ ‬إصابة‭ ‬ثالث‭. ‬

وأظهرت‭ ‬اللقطات‭ ‬مركبة‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬جثتين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وتسير‭ ‬فوق‭ ‬إحداهما،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬فوق‭ ‬ساقي‭ ‬القتيل‭. ‬

وفي‭ ‬لقطات‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو،‭ ‬تظهر‭ ‬إحدى‭ ‬الجثتين‭ ‬بعد‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الطريق‭ ‬فيما‭ ‬تظهر‭ ‬مركبة‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬تدهس‭ ‬الجثة‭ ‬الثانية‭ ‬مرتين‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬الواقعة،‭ ‬أحال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬رويترز‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يعلق‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬وفي‭ ‬مقطع‭ ‬من‭ ‬كاميرا‭ ‬مختلفة‭ ‬تُظهر‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬قبل‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬رصدت‭ ‬الكاميرا‭ ‬أشخاصا‭ ‬يركضون‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬ويناول‭ ‬أحدهما‭ ‬سلاحا‭ ‬ناريا‭ ‬إلى‭ ‬الآخر،‭ ‬والذي‭ ‬أصيب‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬وتظهر‭ ‬اللقطات‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬مختلفة‭ ‬الرجلين،‭ ‬والرجل‭ ‬الثالث،‭ ‬يرقدون‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬المنزل‭.‬

وأدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬الحقد‭ ‬والكراهية‭ ‬والتطرف‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬طولكرم‭ ‬هي‭ ‬جماعة‭ ‬مسلحة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬أعضائها‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬وشهدت‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أحد‭ ‬المعابر‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬مداهمات‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أصيب‭ ‬12‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي،‭ ‬إثر‭ ‬اقتحام‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ومحاصرتها‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬فيها‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬12‭ ‬مواطنا،‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬وسيدة‭ ‬مسنة،‭ ‬أصيبوا‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬وبالضرب،‭ ‬وجرى‭ ‬تقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الميدانية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬وتم‭ ‬نقلهم‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬لاستكمال‭ ‬العلاج‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭ ‬تسعة‭ ‬شبان،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ثمانية

أصيبوا‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي،‭ ‬وتاسع‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬بالضرب‭ ‬وعولج‭ ‬ميدانيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إصابة‭ ‬طفلين‭ (‬16‭ ‬عاما‭) ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬القدم،‭ ‬وسيدة‭ ‬مسنة‭ (‬70‭ ‬عاما‭) ‬أصيبت‭ ‬بالهلع‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬ميدانيا‭. ‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬احتلالية‭ ‬اقتحمت‭ ‬سوق‭ ‬الحدادين‭ ‬داخل‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة،‭ ‬وحاصرت‭ ‬أحد‭ ‬المنازل،‭ ‬واعتقل‭ ‬الاحتلال‭ ‬مواطنا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البلدة،‭ ‬كما‭ ‬اقتحمت‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجيبات‭ ‬العسكرية‭ ‬والآليات‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬عدة،‭ ‬وحاصرت‭ ‬جميع‭ ‬مداخل‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة،‭ ‬واعتلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القناصة‭ ‬أسطح‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬محيطها‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬كما‭ ‬تتمركز‭ ‬الجيبات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬داهمت‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭ ‬ومكاتب‭ ‬وحطمت‭ ‬محتوياتها‮»‬‭.‬