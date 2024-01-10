فيديو يظهر مركبة إسرائيلية تدهس جثة فلسطيني قُتل في مداهمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
القدس المحتلة - (وكالات الأنباء): أظهر مقطع في شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة خارج منزل بمدينة طولكرم بالضفة الغربية مركبة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية تدهس عدة مرات جثة فلسطيني أصيب بطلقات نارية خلال مداهمة. وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية إن مركبة دهست الجثة دون عمد بعد تدخلها لإجلاء القوات الإسرائيلية التي قالت إنها تعرضت لإطلاق نار كثيف، مضيفة أن الحادث قيد المراجعة.
ولم تعلق إسرائيل على اللقطات التي ظهرت بعد أن قالت شرطة الحدود الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي إن قوات كوماندوس تابعة لها داهمت طولكرم لاعتقال أحد المطلوبين وقتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين في اشتباك.
وأظهرت لقطات الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي القوات الإسرائيلية تقترب من منزل وتطلق النار على مجموعة من الشبان، أحدهم على الأقل كان مسلحا، وهم يخرجون من المنزل إلى الشارع.
وسقط اثنان إثر إصابتهما، بينما أظهر مقطع من زاوية مختلفة إصابة ثالث.
وأظهرت اللقطات مركبة تابعة للقوات الإسرائيلية تقترب من جثتين على الأرض وتسير فوق إحداهما، قبل أن تتوقف فوق ساقي القتيل.
وفي لقطات تم تسجيلها في وقت لاحق على ما يبدو، تظهر إحدى الجثتين بعد نقلها إلى جانب الطريق فيما تظهر مركبة أخرى وهي تدهس الجثة الثانية مرتين.
وردا على سؤال عن الواقعة، أحال متحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية رويترز إلى مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي لم يعلق على الفور. وفي مقطع من كاميرا مختلفة تُظهر فيما يبدو موقع الحادث قبل لحظات من إطلاق النار، رصدت الكاميرا أشخاصا يركضون خارج المنزل ويناول أحدهما سلاحا ناريا إلى الآخر، والذي أصيب على الفور. وتظهر اللقطات من زاوية مختلفة الرجلين، والرجل الثالث، يرقدون على الأرض في ممر المنزل.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادث في بيان، قائلة إنه يعبر عن «ثقافة الحقد والكراهية والتطرف». وأعلنت كتائب طولكرم هي جماعة مسلحة مرتبطة بحركة فتح مقتل أحد أعضائها يوم الاثنين. وشهدت مدينة طولكرم، التي تضم أحد المعابر الرئيسية بين الضفة الغربية وإسرائيل، مداهمات متكررة من القوات الإسرائيلية منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، أصيب 12 فلسطينيا، بينهم تسعة بالرصاص الحي، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مدينة نابلس بالضفة الغربية ومحاصرتها البلدة القديمة فيها. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس عن طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر قولها إن «12 مواطنا، بينهم طفل وسيدة مسنة، أصيبوا برصاص الاحتلال وبالضرب، وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم وتم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج».
وأوضحت أن من بين المصابين تسعة شبان، من بينهم ثمانية
أصيبوا بالرصاص الحي، وتاسع في اعتداء بالضرب وعولج ميدانيا، إلى جانب إصابة طفلين (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وسيدة مسنة (70 عاما) أصيبت بالهلع وتم التعامل معها ميدانيا.
وذكرت مصادر محلية أن «قوات خاصة احتلالية اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وحاصرت أحد المنازل، واعتقل الاحتلال مواطنا من داخل البلدة، كما اقتحمت أعداد كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها». وأضافت المصادر أن «قوات الاحتلال تتواجد في عدد من الشوارع كما تتمركز الجيبات الإسرائيلية في عدد من المناطق»، لافتة إلى أن «قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومكاتب وحطمت محتوياتها».
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