واشنطن ولندن صدتا ((أكبر)) هجوم للحوثيين في البحر الأحمر منذ بدء حرب غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - ‬واشنطن‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أسقطت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبريطانية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬وصاروخًا‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أطلقها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬هجوم‮»‬‭ ‬ينفذّه‭ ‬المتمردون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬الأربعاء‭ ‬استهداف‭ ‬سفينة‭ ‬أمريكية‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيّرات،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تقدّم‭ ‬الدعم‮»‬‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬السفن‭ ‬الحربية‭ ‬والطائرات‭ ‬التابعة‭ ‬للحلفاء‭ ‬الغربيين‭ ‬أسقطت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬18‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬وثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬جرانت‭ ‬شابس‭ ‬أن‭ ‬المدمرة‭ ‬البريطانية‭ ‬إتش‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬دايموند‭ ‬تدخلت‭ ‬بإطلاق‭ ‬‮«‬مدافعها‭ ‬وصواريخ‭ ‬سي‭ ‬فايبر‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬اتجهت‭ ‬المسيرات‭ ‬‮«‬نحوها‭ ‬ونحو‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنها‭ ‬نجحت‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السفن‭ ‬الحربية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬للحوثيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لاحق،‭ ‬قال‭ ‬شابس‭ ‬لشبكة‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬شك‮»‬‭ ‬في‭ ‬تورط‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬وفي‭ ‬توفير‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمعلومات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬للحوثيين‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬طفح‭ ‬الكيل‭.. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬واضحين‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬رسالتي‭ ‬البسيطة‭ ‬لهم‭ ‬اليوم‭: ‬تابعوا‭ ‬بعناية‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬التحذير‭ ‬الذي‭ ‬وجهته‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للحوثيين‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬سيواجهون‭ ‬عواقب‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يوقفوا‭ ‬استهداف‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬للتجارة‭ ‬العالمية‭. ‬وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬شنّ‭ ‬الحوثيون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عملية‭ ‬استهداف‭ ‬لسفن‭ ‬تجارية‭ ‬يشتبهون‭ ‬بأنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬موانئ‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬قرب‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬عند‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربًا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقال‭ ‬شابس‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أوضحت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وإذا‭ ‬استمرت‭ ‬فإن‭ ‬الحوثيين‭ ‬سيتحملون‭ ‬العواقب‭.. ‬سنتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬أرواح‭ ‬الأبرياء‭ ‬والاقتصاد‭ ‬العالمي‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬ساعات،‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للحوثيين‭ ‬تلاه‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسمهم‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬‮«‬نفذتِ‭ ‬القواتُ‭ ‬البحريةُ‭ ‬والقوةُ‭ ‬الصاروخيةُ‭ ‬وسلاحُ‭ ‬الجوِّ‭ ‬المسيرُ‭ ‬في‭ ‬القواتِ‭ ‬المسلحةِ‭ ‬اليمنيةِ‭ ‬عمليةً‭ ‬عسكريةً‭ ‬مشتركةً‭ ‬بعددٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬من‭ ‬الصواريخِ‭ ‬البالستيةِ‭ ‬والبحريةِ‭ ‬والطائراتِ‭ ‬المسيرةِ‭ ‬استهدفتْ‭ ‬سفينةً‭ ‬أمريكيةً‭ ‬كانتْ‭ ‬تقدمُ‭ ‬الدعمَ‭ ‬للكِيانِ‭ ‬الصِّهيوني‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يحدّد‭ ‬البيان‭ ‬مكان‭ ‬الهجوم‭ ‬ولا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬تحدثت‭ ‬عنه‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭. ‬

وأكد‭ ‬الحوثيون‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬كردٍ‭ ‬أوليٍّ‭ ‬على‭ ‬الاعتداءِ‭ ‬الغادرِ‭ ‬الذي‭ ‬تعرضتْ‭ ‬لهُ‭ ‬قواتُنا‭ ‬البحريةُ‭ ‬من‭ ‬قِبلِ‭ ‬قواتِ‭ ‬العدوِّ‭ ‬الأمريكيِّ‮»‬‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر،‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬عناصر‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬زوارق‭ ‬هاجمت‭ ‬سفينة‭ ‬تجارية‭. ‬والسبت‭ ‬الماضي،‭ ‬توعّد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬السياسي‭ ‬الأعلى‭ ‬مهدي‭ ‬المشاط،‭ ‬أبرز‭ ‬مسؤول‭ ‬سياسي‭ ‬لدى‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬أنصار‭ ‬الله‮»‬‭ (‬الحوثيين‭) ‬واشنطن‭ ‬بالردّ‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬قوات‭ ‬البحرية‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬سبأ‭ ‬نت‮»‬‭ ‬اليمنية‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬عنه‭ ‬قوله‭ ‬أمام‭ ‬قيادات‭ ‬عسكرية‭ ‬وأمنية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دماء‭ ‬شهداء‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬دشنت‭ ‬معركة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الأمريكي‭ ‬والرد‭ ‬عليه‭ ‬آت‭ ‬لا‭ ‬محالة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬سنتكوم‭) ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬شنّوا‭ ‬هجوماً‭ ‬معقّداً‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬هجومية‭ ‬أحادية‭ ‬الاتّجاه‭ ‬إيرانية‭ ‬التصميم،‭ ‬وصواريخ‭ ‬كروز‭ ‬مضادّة‭ ‬للسفن،‭ ‬وصاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬مضادّ‭ ‬للسفن،‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬باتجاه‭ ‬جنوب‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبريطانية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المجاورة‭ ‬أسقطت‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬18‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصاروخين‭ ‬مجنحين‭ (‬كروز‭) ‬وصاروخاً‭ ‬بالستياً‭. ‬وأوضحت‭ ‬سنتكوم‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أنّ‭ ‬التصدّي‭ ‬لهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الحوثي‭ ‬الجديد‭ ‬تولّته‭ ‬مقاتلات‭ ‬إف18‭ ‬أقلعت‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬آيزنهاور‭ ‬وثلاث‭ ‬مدمرات‭ ‬أمريكية‭ ‬والمدمرة‭ ‬البريطانية‭. ‬

وهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬الأحدث‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬شكلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قوة‭ ‬عمل‭ ‬بحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬لحماية‭ ‬طرق‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬12‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬للخطر‭.‬